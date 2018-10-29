Ангела Меркель уйдет с поста главы партии ХДС

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС). Об этом сообщает агентство Bloomberg и телеканал Welt со ссылкой на источники.

О своей готовности уйти в отставку Меркель заявила в понедельник, 29 октября, на заседании президиума возглавляемой ею партии в Берлине.

По информации Welt, причиной такого решения стало неудачное выступление ХДС на земельных (региональных) выборах. В воскресенье на выборах в ландтаг федеральной земли Гессен ХДС набрал 27 процентов голосов, потеряв больше 11 процентов по сравнению с предыдущими выборами.

Две недели назад на земельных выборах в Баварии партнер ХДС по правящей коалиции Христианско-социальный союз потерпели сокрушительное поражение, потеряв абсолютное большинство в ландтаге, которое они имели на протяжении почти 50 лет.

Меркель возглавляла партию с 2000 года. Несмотря на отставку с главы поста ХДС, входящей в правящую коалицию Германн, она планирует остаться канцлером страны, сообщает немецкое агентство DPA.

О готовности занять пост главы партии после отставки Меркель, по сообщению газеты Bild, уже заявил бывший руководитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, 62-летний юрист Фридрих Мерц.

Выборы главы ХДС запланированы на декабрь.​