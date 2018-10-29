"Репортеры без границ": штраф - смертный приговор для The New Times

Международная правозащитная организация "Репортёры без границ" резко осуждает астрономический штраф в размере более 22 миллионов рублей, наложенный на информационный сайт The New Times.

Это – смертный приговор для оппозиционного издания, считают правозащитники. Особенно, если учитывать, что финансовые трудности, с которыми оно сталкивалось ранее, уже заставили его прекратить выпуск бумажной версии в июне 2017 года. "Репортёры без границ" расценивают штраф, как ещё один удар по независимым СМИ в России, которые находятся под беспрецедентным давлением. Правозащитники призвали российские власти пересмотреть решение суда.

26 октября стало известно, что суд в Москве оштрафовал издание The New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 миллиона 250 тысяч рублей и на 30 тысяч рублей соответственно, признав их виновными в несвоевременной подаче в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании.​ Фонд, через который изданию поступали пожертвования, был признан "иностранным агентом". Альбац заявила, что считает дело политическим заказом и обжалует решение суда.

Глава Совета по правам человека при президенте России назвал штраф "странным". Михаил Федотов пообещал изучить документы и разобраться в ситуации.

В Кремле заявили, что многомиллионный штраф, наложенный на The New Times, соответствует действующему законодательству. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя возможное закрытие издания, сказал: "Если не будет журнала, то это, конечно, скорее, плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть", цитирует его слова "Интерфакс".



