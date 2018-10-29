Китайские власти направили в западные университеты почти 2,5 тысяч ученых для сбора информации в пользу армии КНР. Исследователей из Китая интересуют в первую очередь новейшие технологии и технологии двойного назначения — гражданского и военного. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на доклад Австралийского института политических и стратегических исследований.

Согласно докладу, за последнее десятилетие связанные с китайской армией ученые опубликовали совместно с западными коллегами больше исследований, чем выходцы из какой-либо другой страны. Утверждается, что далеко не всегда китайцы открыто признаются в сотрудничестве со своим военным ведомством, а в ряде случаях прямо лгут об отсутствии таких связей.

"Рекордсменом" по числу китайско-американских публикаций стал Технологический институт Джорджии. С 2006 по 2017 годы там побывали около 500 ученых из Китая. Профессор этого института Лю Лин заверила, что американцы вместе с коллегами из китайского военного ведомства занимались чисто "теоретическими" изысканиями. Financial Times, однако, указывает, что даже в статусе гражданских лиц эти люди остаются служащими Национальной освободительной армии Китая. Данное ведомство включено властями США в список организаций, в отношении которых следует проявлять особую осторожность.

В начале месяца вице-президент Майк Пенс выступил с докладом об масштабной стратегической угрозе со стороны Китая. По его словам, предполагаемые попытки России повлиять на американскую политику "бледнеют" на фоне китайского вмешательства в американские дела.