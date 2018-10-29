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К редакции "Новой газеты" в Москве привезли овец в клетках

Здание редакции "Новой газеты"

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К редакции "Новой газеты" в Москве неизвестные привезли клетки с овцами. Об этом сообщают журналисты издания. На некоторых животных надеты жилеты с надписью "Пресса. Новая газета". Таблички с названием газеты прикреплены и к самим клеткам.

Редакция обратилась в полицию. Журналисты надеются, что полицейские помогут вернуть животных владельцам.

17 октября неизвестные подбросили к редакции "Новой газеты" похоронный венок с угрозами в адрес журналиста Дениса Короткова. Он занимался расследованием деятельности бизнесмена Евгения Пригожина и связанных с ним структур. 18 октября туда же подбросили корзину с головой барана с угрозами в адрес всей редакции.

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