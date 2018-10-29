Суд в Москве Москвы закрыл уголовное дело о рейдерстве, обвиняемым по которому проходил бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Он был убит в Киеве в марте 2017 года.

Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого оказался Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 году, напоминает "Интерфакс". Бывший депутат Госдумы обвинялся в организации особо крупного мошенничества, связанного с попыткой сменить собственника здания в Москве. Сын бывшего депутата ранее отказывался от закрытия уголовного дела в связи со смертью отца, рассчитывая отстоять его невиновность в суде.

В 2016 году Денис Вороненков не прошёл в состав Госдумы VII созыва и вместе с женой, оперной певицей и депутатом Госдумы от "Единой России" Марией Максаковой уехал на Украину, опасаясь уголовного преследования.

Он получил украинское гражданство и дал показания по делу о государственной измене бывшего президента страны Виктора Януковича. 23 марта 2017 года Вороненкова застрелили в центре Киева.

Власти Украины назвали заказчиком убийства бывшего гражданского мужа Марии Максаковой Владимира Тюрина, которого Киев считает криминальным авторитетом, "подконтрольным ФСБ", а министерство финансов США называет "вором в законе" по прозвищу Тюрик. Весной его объявили в международный розыск на Украине. Тюрин отверг обвинения.