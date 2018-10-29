Трамп раскритиковал СМИ за попытки обвинить его в пропаганде ненависти

Президент Дональд Трамп в понедельник назвал некоторые средства массовой информации "подлинными врагами народа". Такое заявление он сделал в своем твиттере через несколько дней после двух громких преступлений — массового убийства в синагоге и акции с рассылкой бомб. Об этом сообщает Associated Press.

По его словам, "гневные" настроения в американском обществе являются следствием "неточных и даже лживых новостей". "СМИ, транслирующие фейковые новости — подлинные враги народа", — написал Трамп, призвав журналистов прекратить распространять "враждебность".

По мнению Трампа, теперь "фейковые СМИ" пытаются несправедливо обвинить президента и Республиканскую партию в распространении ненависти в американском обществе.

В субботу в Питтсбурге преступник расстрелял 11 человек в синагоге во время религиозной службы. Глава Белого дома назвал эту трагедию "актом антисемитизма".

Это событие последовало через несколько дней после того, как десяти политикам-демократам, а также известным критикам Трампа были присланы пакеты с самодельными бомбами. По этому поводу американский президент заявил, что политическому насилию нет места в стране.