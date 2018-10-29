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Руководство отдела МВД получило условные сроки за пытки

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В городе Сухой Лог Свердловской области суд приговорил к условным срокам руководство местного отдела МВД по делу о пытках. Начальник отдела Юрий Басов получил 3 года и 4 месяца лишения свободы условно, два его заместителя и начальник службы оперуполномоченных – по 3 года и 2 месяца условно.

Сухой Лог, Октябрьская улица и Театральная площадь
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По версии следствия, в октябре 2017-го года полицейские силой затащили в автомобиль сына местного предпринимателя Сергея Карбовского, вывезли его на кладбище и там избили. При этом Карбовского-младшего заверили, что для него уже выкопали могилу и будут его убивать. Таким образом обвиняемые разрешали конфликт между отцом и сыном. Они заставили Карбовского-младшего извиниться перед бизнесменом, после чего вернули его домой.

Следственный комитет расследовал дело по статье "превышение должностных полномочий".

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