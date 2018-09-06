Город без закона. Как "Охотничий клуб" правит Сухим Логом

Указующий путь в светлое будущее Владимир Ленин на центральной площади, разбитые дороги, советские панельки на окраинах, за которыми дымят трубы цементного завода, много дорогих частных домов: видно, что в городе Сухой Лог, что в 85 км от Екатеринбурга, деньги есть. Помимо цементного здесь работают огнеупорный, литейный, крановый заводы. Впрочем, Сухой Лог привлек внимание Радио Свобода вовсе не промышленностью: если верить репортажам екатеринбургских журналистов с телеканала КРИК-ТВ, Сухой Лог – это квинтэссенция российской безнадеги, где граждане беззащитны перед произволом правоохранительных органов и близких к власти предпринимателей.

Любая попытка защитить свои права и имущество оборачивается еще большим давлением со стороны властей, а штрафы превращаются в уголовные дела. Бывший начальник сухоложского ОВД Юрий Басов рассказал корреспонденту КРИК-ТВ Евгению Анисимову при выключенной камере, что стоит за всем этим некий "охотничий клуб" – компания любителей охоты, занимающих ключевые посты в городе. По словам Басова, все они были у него "в разработке", впрочем, в марте 2018 года он сам стал фигурантом уголовного дела о растрате.

Насильник в 11 лет

46-летний Андрей Брылин – владелец продовольственного магазина в одной из деревень рядом с Сухим Логом. Он живет вместе с женой и двумя новорожденными дочерями, сын от первого брака, 19-летний Иван не так давно переехал в деревню к деду: помогает ему по хозяйству. В 2011 году 11-летний Иван привлек внимание полиции, в руки которой попало видео издевательств над другим подростком:

"Пришел ровесник, вызвал Ивана на площадку, Иван вышел, он ему завернул руку за спину, другой рукой взял его за шею, второй подросток, который на пару лет старше был, избил третьего, заставил его встать на колени и снял с моего сына штаны. Дальше не надо объяснять, что происходило, – рассказывает Андрей. – Четвертый подросток снимал всё это на видео". По словам Брылина, цель операции – вымогать с Ивана деньги. Как видео попало в полицию, Брылин не знает: несмотря на жалобы и иски, дело ему с 2011 года не выдали, хотя сына поставили на учет комиссии по делам несовершеннолетних. "Это удобно – поставить на учет сына предпринимателя, – говорит Брылин. – Можно деньги тянуть".

В 2014 году история получила продолжение: тогда уже 15-летнего Ивана трижды задерживали полицейские и трижды сильно избивали в сухоложском ОВД. "Наш отдел знаменит тем, что сюда из других районов привозят", – утверждает Брылин. В апреле 2014 года Ивана арестовывают по обвинениям в многочисленных кражах и угонах автомобилей, он проводит 11 дней в СИЗО в Екатеринбурге, где его снова бьют и держат в камере со взрослыми арестованными. Против молодого человека возбуждено девять уголовных дел, ни одно из них ему не выдают для ознакомления. Брылины пытаются добиться ознакомления через суд, проигрывают в Сухом Логу, но выигрывают в апелляции, два дела неожиданно закрывает прокуратура, остальные выдают порционно в течение года.

Тем временем в мае 2014 года в Сухом Логу идет суд над Иваном и двумя другими подростками, один из которых заключил сделку со следствием (именно он был жертвой сексуального насилия в 2011-м). Кроме их слов, прямых улик против Ивана нет, он же отказывается от признательных показаний, данных на следствии. Полиция и даже инспектор ПДН начинают угрожать его отцу, обещают, что подельники Ивана получат малые сроки, а его сын уедет "лет на 10 в Магадан". Когда адвокат Брылина спросил на суде одного из подростков, зачем он оговаривает Ивана, тот честно ответил: "Мусора попросили". Суд в итоге признал Ивана виновным, назначив ему штраф и тут же освободив от его уплаты. Двое других молодых людей получили реальные сроки.

Граждане бьют полицию

Брылины уже подумали, что легко отделались, но не тут-то было. "Полицейские на меня обиделись и решили отомстить", – говорит Андрей Брылин. Через три недели после приговора инспектор по делам несовершеннолетних Светлана Пестова выманивает Андрея на квартиру его бывшей жены, матери Ивана, где его поджидают тогдашний начальник сухоложского уголовного розыска Роман Федонов (по словам Басова, один из членов "охотничьего клуба") и оперуполномоченный Тимур Саджая (сейчас находится под следствием вместе с Басовым). По словам Брылина, Федонов и Саджая избили его, запихнули в машину и повезли на медосвидетельствование в Сухоложскую ЦРБ, по пути угрожая, что будут избивать его всем отделом, а потом он будет оказывать "сексуальные услуги" арестованным. "Твоя семья продаст все квартиры и магазин, деньги отдаст нам, и этого не хватит еще с нами рассчитаться". "Ты или уедешь за бугор, или я тебя доведу до того, что ты повешаешься", – говорили ему Саджая и Федонов.

Полицейские ждут, пока Брылин сядет за руль, чтобы "поймать" его снова

По словам Брылина, врач Геннадий Тарасенко (оказавшийся соседом Федонова) не обнаружил ни алкоголя в его крови, ни наркотиков в его моче, но по просьбе Федонова написал в заключении, что Брылин употреблял "марихуану и бензопирен". ЦРБ в соседнем городе Камышлов, а также областной наркологический центр, куда Брылин поехал пройти освидетельствование, наркотиков в его организме не обнаружили, он был оправдан мировым судьей, однако прокуратура обжаловала это решение в городском суде, который вернул дело на новое рассмотрение. Мировой судья Татьяна Алексеева, пообщавшись в совещательной комнате с помощником прокурора Павлом Петуховым, лишила Брылина прав на полтора года. Срок этот давно истек, но права Андрей получать не спешит: полицейские сообщили ему, что ждут, пока он сядет за руль, чтобы "поймать" его снова. По его словам, от этого прежде всего страдает бизнес – продукты в магазин возить некому.

Но и лишением прав дело не закончилось! Федонов и Саджая написали на Брылина заявление – будто бы он избил их, находясь в здании ОВД. "Они при мне договорились, что давай на всякий случай выйдем, друг другу стукнем по разу, синяки снимем. Вышли, стукнули". В апреле 2015 года суд назначил Брылину наказание в три года условно.

Нечаянной жертвой противостояния Брылина с полицией стал другой житель Сухого Лога – Владимир Абдрафигин. В 2014 году он находился под надзором после отбытого срока, не пришел вовремя домой и получил сутки административного ареста. Его жена Кристина рассказала Радио Свобода, что ее мужа в отделении избили и заставили подписать протокол по Брылину в качестве понятого – когда тот был задержан якобы под наркотиками, а потом некие не представившиеся сотрудники ГИБДД силой пытались увезти ее мужа на суд, чтобы тот показал, что Брылин был нетрезв. Лжесвидетельствовать Владимир не хотел, от инспекторов ДПС убежал и на суд не явился, тогда инспекторы по надзору стали ежедневно приходить домой к Абдрафигиным, "проверять", соблюдает ли Владимир режим – в том числе глубокой ночью и рано утром. Через месяц мучений Абдрафигины переехали в соседний город, потом, впрочем, у них родился ребенок и им пришлось вернуться. Надзор у Владимира закончился, а вот Кристина решила получить водительские права. Площадку и теорию сдала с первого раза, а "город" сдавала в течение года: по ее словам, инспектор не просто "валил" ее, но фальсифицировал результаты экзамена, отказываясь предоставить записи с видеорегистраторов. Женщина жаловалась на местную ГИБДД во все инстанции, включая Администрацию президента, наконец, сдала экзамен лично начальнику сухоложской ГИБДД.

Похожая история с избиением представителя власти произошла у предпринимательницы Марины Худяковой, которая, согласно приговору, избила начальника сухоложского отдела судебных приставов Федора Попова (по словам Басова, Попов – тоже член "охотничьего клуба"). В 2014 году за долги банку у мужа Марины арестовали автомобиль. В апреле 2018-го приставы решили изъять его. Худякова с их действиями согласна не была, аргументируя это тем, что еще в 2014-м продала машину по доверенности. "Возле створки гаража стоял сам Попов, я его хотела обойти, он меня оттолкнул, потом взял за шкирку и потащил к воротам – мол, "ты чо тут ходишь". Тут подбежал Глызин, его охранник или кто он, накинулся на меня со всем своим весовым телом, а он не худой, и тем самым еще раз меня ударили о ворота". Некоторое время спустя Марине стало плохо, ее госпитализировали с сотрясением головного мозга. Худякова тут же написала заявление на приставов, в возбуждении уголовного дела ей отказали, но неожиданно завели дело на нее саму – она якобы избила начальника приставов Попова, нанеся ему не менее 9 ударов по разным частям тела. 28 июня 2018 года судья Вадим Тимофеев приговорил Худякову к 2,5 годам лишения свободы условно.

Мешки и земли

Когда приезжаешь в российскую глубинку за подобным репортажем, на тебя неминуемо выходят всё новые люди, которые хотят рассказать о своих бедах московскому корреспонденту. С Александром Антоновым, генеральным директором компании, которая занимается капитальным ремонтом домов, мы встретились в том же придорожном кафе, где разговаривали с Андреем Брылиным. Обескураженный бизнесмен рассказал, как два с половиной месяца назад к нему во двор заявились сотрудники полиции вместе с начальником Отдела экономической безопасности Сухоложского огнеупорного завода Евгением Веретой. Они заявили, что на заводе пропали мешки для сыпучих смесей, что лежали во дворе у Антонова, и, несмотря на протесты бизнесмена, погрузили в автобус Вереты и увезли – не в отдел полиции в качестве вещдока, а прямо на завод. Руководила операцией участковый сухоложского ОВД Анна Федонова – сестра начальника уголовного розыска Романа.

Антонову не выдали ни протокола изъятия, ни описи, впрочем, и никакого уголовного дела, по его словам, против него не возбуждено. Бизнесмен написал заявление в прокуратуру о хищении имущества на сумму свыше 300 тысяч рублей, приложил к нему чеки на мешки, однако проведенная проверка нарушений в действиях полиции не нашла, а про Верету с огнеупорного завода и вовсе умолчала.

Другая история, иллюстрирующая, насколько растяжимо в Сухом Логу понятие частной собственности: в конце 2016 года пенсионерка Светлана Григорьева вместе с мужем купила дом на окраине города. Продавец при заключении сделки предупредил ее, что соседка, заместитель главы сухоложской администрации Елена Москвина, поставила забор на ее территории, откусив 6 кв. м земли Григорьевой. "Вы же не будете из-за этого судиться?" – спросили Григорьеву, она из-за такой мелочи судиться не собиралась. Документы о собственности на дом Григорьевой выдали сразу, а вот на землю – только через три месяца. Оказалось, что за чужим забором не шесть, а все 34 кв. м, к тому же у Москвиной в собственности вообще не было земли, даже земля под ее домом принадлежала государству (то есть и налоги за нее платить было не нужно). Светлана подала на соседку в суд, но тут неожиданно администрация Сухого Лога подала встречный иск ко всем владельцам недвижимости вокруг дома Григорьевой – о признании недействительными результатов межевания, проведенного аж в 2006 году. Тогда, мол, кадастровый инженер совершил ошибку, забор Москвиной стоит на правильном месте, землю надо поделить по "фактическим границам". Самой же Григорьевой в качестве компенсации предлагалось выделить землю с другой стороны дома, фактически на территории улицы.

Судья Сухоложского городского суда Наталья Царегородцева удовлетворила иск администрации, отказав Григорьевой, но пенсионерка планирует бороться дальше.

Опасные займы

Бывший начальник сухоложского ОВД Юрий Басов рассказал Евгению Анисимову, что помимо начальника уголовного розыска Федонова и начальника отдела судебных приставов Попова в компанию любителей охоты входят подчиненный Федонова Максим Стариков, прокурор Сухого Лога Владимир Худолеев и как минимум один бизнесмен – Сергей Данилюк. Сам Данилюк в разговоре с Радио Свобода подтвердил, что увлекается охотой, но информацию о дружеских отношениях с упомянутыми чиновниками, как и то, что играет какую-то ведущую роль среди сухоложских охотников, назвал бредом. Однако в базе данных ЕГРЮЛ Данилюк значится председателем правления Региональной общественной организации "Союз охотников и рыболовов Свердловской области "Восточный Урал". По словам собеседников Радио Свобода в Сухом Логу, именно охотничьи знакомства позволяют компаниям Данилюка выигрывать городские тендеры на переселение людей из ветхого жилья (один из его бизнесов – агентство недвижимости). Мэр Сухого Лога Роман Валов в интервью с Радио Свобода информацию о тендерах подтвердил, уточнив, что все взаимоотношения между администрацией и бизнесом строятся в соответствии с законом о госзакупках.

Впрочем, имя Сергея Данилюка упоминается в Сухом Логу не только в связи с тендерами. Радио Свобода удалось пообщаться с тремя жителями Сухого Лога, которые рассказали, что стали жертвами мошеннической схемы со стороны бизнесмена, а все обращения в местную полицию и прокуратуру никакого результата не принесли. По их словам, Данилюк "поставил на счетчик" десятки сухоложцев – он одалживает деньги под огромные проценты, а в качестве залога берет генеральную доверенность на управление недвижимостью. Вот только риск потерять имущество есть, даже если ты возвращаешь долг. Сергей Данилюк подтвердил Радио Свобода, что одалживает деньги под залог недвижимости, заключая договоры займа. Впрочем, ни с одним из собеседников РС договор займа заключен не был, была устная договоренность – "как мужик с мужиком", и – генеральная доверенность. Только Марина Худякова согласилась раскрыть свое имя, другие жители Сухого Лога говорили на условиях анонимности.

В 2014 году Худякова заняла у Данилюка 400 тысяч рублей под 10 процентов ежемесячно, выписав доверенность на свою квартиру. В 2015-м она решила поменять квартиру на дом, принадлежащий некой Коковиной, и обратилась за помощью в агентство Данилюка. Тот помог оформить сделку, все переехали по новым адресам, но потом Худякова вдруг узнаёт, что помимо договора мены квартиры на дом между ней и Коковиной Данилюк, воспользовавшись ее доверенностью, продал Коковиной квартиру Худяковой по договору купли-продажи, а та, в свою очередь, отдельным договором продала свой дом гражданской супруге Данилюка Жезловой. Жезлова через две недели продала дом третьему лицу. Все это время Худякова с мужем и тремя детьми жила в доме и, по ее словам, исправно платила проценты по долгу, пока не заболела. "Я год проплатила по 40 тысяч в месяц и думала, что я рассчиталась. А Данилюк говорит, нет, это только были проценты, а долг ты мне не отдала, теперь надо платить по 75 тысяч в месяц. Я еще какое-то время платила, потом не смогла". Судебные тяжбы за дом длятся до сих пор, причем, по словам адвоката Худяковой Михаила Бойко, добиться правды получилось только через апелляцию в Екатеринбурге – сухоложские суды неизменно занимали сторону Данилюка, а правоохранительные органы так и не увидели мошенничества в его действиях.

Сам Данилюк не понимает, почему эта история вызвала такое внимание журналистов: Худякова, мол, перестала выполнять свои обязательства, а в итоге ни долга не вернула, и осталась с домом. Более того, оказалось, что помимо долгов банкам (за них, в частности, у нее изъяли цветочный магазин, который после торгов, о проведении которых Худякову не уведомили, достался также Данилюку), Худякова взяла несколько кредитов на своих сотрудников. Кредиты выплачивать не стала, сотрудников уволила. Теперь бывшая продавщица в цветочном магазине Худяковой Ирина Малютина рассчитывается с банками сама, а у мастера по ремонту обуви Людмилы Печонкиной вычитают по исполнительному листу половину пенсии.

Если Худякова на самом деле просрочила выплату по долгу из-за болезни, то вот двое других собеседников Радио Свобода, пострадавших от действий Данилюка, платили исправно. Один из них, предприниматель, также в 2014 году занял у Данилюка 400 тысяч под 10 процентов в месяц, потом перезанял полтора миллиона под 5 процентов у другого предпринимателя, но доверенность на дом забрать забыл. В 2015 году ему неожиданно позвонил знакомый из Росреестра – сообщить, что дом собираются переписать на третьих лиц. Собеседник РС быстро отменил доверенность, но судится за дом до сих пор. Другая жительница Сухого Лога, пенсионерка, продавала через агентство Данилюка свою комнату, взяла под ее залог 250 тысяч рублей, сама нашла покупательницу, но получила на 220 тысяч меньше, чем та заплатила за комнату: за месяц накапали такие проценты.

Квартиры в палатах

Другой возможный член "охотничьего клуба" и официальный соучредитель Союза охотников и рыболовов под председательством Данилюка – сухоложский бизнесмен и по совместительству депутат местной Думы от "Единой России" Владимир Возженников. В 2009 году компания Возженникова за 5 миллионов рублей покупает у Сбербанка здание профилактория обанкротившегося завода СМЗ. Его сначала переоборудуют под общежитие, а потом на бумаге превращают в жилой дом. В 2014 году администрация Сухого Лога размещает там 154 беженца с Донбасса, а в 2015-м покупает здесь 30 "квартир", т.е. бывших палат – для распределения между очередниками. Тендер проводился с единственным поставщиком, сумма сделки – 20,5 миллиона рублей, или 26 тысяч рублей за кв. м.

Это в целом соответствует стоимости квартир в многоэтажных домах в Сухом Логу – но только в настоящих домах, не в бывших профилакториях. Впрочем, администрация Сухого Лога, которым тогда руководил Станислав Суханов (сегодня – генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области), заручилась справками от агентств недвижимости – о средней стоимости жилплощади в городе. Одна из таких справок подписана Сергеем Данилюком. После того, как статьи об афере появились в местных СМИ, сухоложская прокуратура провела проверку "чистоты" сделок, но никаких нарушений не нашла. Оно и неудивительно: по словам Юрия Басова, сухоложский прокурор Владимир Худолеев тоже входит в "охотничий клуб".

Стандартная квартира-палата – около 30 кв.м. Казенные крашеные стены, две комнаты, в одной из которых стоит плита, душевая с поддоном на пластмассовых ножках или досках, туалет. Еще при Возженникове в здании поставили пластиковые окна, но, по словам жильцов, они такие тонкие, что зимой температура в квартирах опускается до 10 градусов. Горячей воды нет, отопление работает плохо. Многодетные семьи, пенсионеры, граждане, злоупотребляющие алкоголем, – население профилактория разношерстно. Здесь много "погорельцев" из окрестных сел, но есть и люди, переселенные из ветхого жилья. Одна из них, 76-летняя Тамара Медведева, выражает благодарность сотрудникам администрации за то, что постелили ей линолеум и убрали порожки между комнатами, чтобы Тамара Ивановна могла передвигаться по квартире на инвалидной коляске (о том, чтобы спуститься с третьего этажа на улицу, речи не идет). Та же администрация установила в душевой Медведевой водонагреватель, вот только мыться все равно невозможно – даже ходячему человеку сложно удержать баланс в шатающемся поддоне, а вода из душа льется на пол. "Помыться знаете как охота? Два года уже не мылась, – говорит Тамара Ивановна. – Голову помою, а тело не могу".

​​Мэр Сухого Лога Роман Валов условия проживания в бывшем профилактории жуткими не считает. "В чем жуть-то? Всегда в любом случае человек скажет, что ему плохо", – говорит он, добавляя, что все операции с данным объектом были проверены правоохранительными органами – никаких нарушений нет. Впрочем, душевую Тамары Медведевой Валов пообещал переделать, а вот переселят ли когда-нибудь жильцов профилактория в нормальное жилье, ответить затруднился.

Крыша уехала

Ветхое жилье – вообще одна из больших проблем в Сухом Логу, где нового строительства не ведется с конца 2000 годов, хотя в центре города вот уже несколько лет стоит недостроенная многоэтажка. Жителям дома в поселке Рудник, который еще в 2012 году признали непригодным для проживания, предлагали переселиться в профилакторий Возженникова, но они отказались: по их словам, условия три года назад там были еще хуже, чем сейчас. Пенсионерки Нина Старовойтова и Наталья Гончарова показывают свои и чужие квартиры: сквозные щели в стенах, отваливающиеся куски перекрытий между этажами, разваливающийся фундамент, полы под наклоном, самодельная канализация – труба, торчащая прямо из стены дома. По словам Нины Старовойтовой, зимой щели расширяются, "можно кулак высунуть". В доме 8 квартир и 25 жильцов, в том числе 8 детей. "Будет 9", – говорит Старовойтова, которая скоро в третий раз станет бабушкой.

В 2016 году сотрудники администрации предлагали "пригласить риелтора" и выкупить квартиры у жильцов, те отказались, не понимая, как можно оценить аварийный дом. В январе 2018-го жильцы выиграли суд, обязавший администрацию предъявить собственникам квартир требование о сносе дома или его реконструкции "в разумный срок". Постановление жильцам предъявили, вот только о сроках там нет ни слова. "Батаков (Валерий Батаков, начальник отдела развития, реконструкции и энергосбережения администрации Сухого Лога. – РС) говорит: вы куда хотите пишите, судитесь, ничего не добьетесь, будете сидеть на жопе ровно", – рассказывает Нина Старовойтова, комментируя решение суда.

Роман Валов слова своего подчинённого не комментирует, говорит, люди его неверно поняли. "Почему все прицепились к этому дому? Да я вам ещё хуже покажу!" – говорит он, но обещает в следующем году "начать расселять" злополучный дом в Руднике. "Можете приехать и проверить".

Любопытно, что после репортажа КРИК-ТВ из Сухого Лога правоохранительные органы заинтересовались не изложенными в нем фактами, а тем, почему журналисты решили снять именно то, что сняли. Ивану Брылину пришлось ненадолго скрыться из города, потому что полиция стала снова им интересоваться, зато полицейские опросили пенсионерок из Рудника: спросили у них, кто "вызывал" журналистов, сколько им заплатили. О том, что материалы о городских проблемах проплачены, Радио Свобода уверяли и бизнесмен Сергей Данилюк, и мэр Роман Валов, даже сумму назвали: 180 тысяч рублей за сюжет (то есть 900 тысяч за передачу). Кто и зачем будет платить такие деньги, чтобы одним махом "очернить" всё руководство города, Данилюк с Валовым говорить отказались. "Органы разберутся", – сказал Валов. Лучше бы, конечно, органы пытались разобраться в настоящих преступлениях.