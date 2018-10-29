На месте крушения Boeing-737 живых пассажиров не найдено

В Индонезии представитель агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что глубина в месте падения самолёта "Боинг-737" составляет 30-40 метров. Первые сообщения о том, что в море найдены крупные обломки самолета авиакомпании Lion Air, поступили от экипажей гражданских судов, находящихся возле места катастрофы, сообщает Би-би-си.

Пассажирский самолет Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты. Он упал в море у западного побережья острова Ява. На борту находились 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе три ребенка, два пилота и пять бортпроводников.

Лайнер выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг на острове Банка. Самолёт пропал с радаров через 13 минут после взлета.

Lion Air – крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, она выполняет полеты в 126 городов страны, а также в Сингапур, Вьетнам, Малайзию и Саудовскую Аравии. Разбившийся самолет начал регулярные рейсы в августе 2018 года. Модификация Boeing 737 MAX 8 находится в эксплуатации с 2016 года и показала себя как наиболее быстро продаваемая в истории фирмы.