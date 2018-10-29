В Праге акция "Возвращение имён" прошла у памятника жертвам ГУЛАГа

30 октября – День памяти жертв репрессий и сталинского террора.
Накануне, в понедельник, в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади прошла традиционная ежегодная акция "Возвращение имён". Многие сотни москвичей зачитали имена репрессированных в годы сталинского террора.
Акция памяти жертв государственного террора "Возвращение имен" на Лубянке у Соловецкого камня была в этом году разрешена властями Москвы только после угрозы провести ее несанкционированно.
В Праге правозащитники, представители международного "Мемориала" провели акцию "Возвращение имён" у монумента жертвам политических репрессий на улице Уезд.
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