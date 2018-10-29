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Путинизм без памяти

"Возвращение имен". У микрофона Ирина Шляпникова - дочь расстрелянного в 1937 г. лидера "Рабочей оппозиции" Александра Шляпникова. За отца Ирина после ареста была отправлена МГБ на 4 года в ссылку в Сибирь, оба ее брата были посажены в концлагеря и провели по 5 и 6 лет в Воркуталаге.

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Акция памяти жертв государственного террора "Возвращенные имена" на Лубянке у Соловецкого камня была в 2018 году разрешена властями Москвы только после угрозы провести ее несанкционированно. Сотни людей 29 октября пришли помянуть жертв репрессий в Советской России.

В отличие от Украины, доступ к архивным документам спецслужб даже ленинского и сталинского времени остается в России ограниченным. Фабрикуются уголовные дела против тех, кто активно выступает против мифологизации прошлого.

Кремль не любит акции памяти жертв террора: зато 29 октября номенклатура отмечает юбилей комсомола. Об исторической политике и памяти о терроре в путинской России - историк Никита Петров, глава партии "Яблоко" Эмилия Слабунова, общественный активист Юрий Самодуров, политолог Сергей Марков, социолог Игорь Эйдман.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 29 октября в 19:05

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