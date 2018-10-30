В Мурманске затонул плавдок, где ремонтировали "Адмирала Кузнецова"

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонтаавианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Инцидент произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спускавоенного корабля на воду.

Как рассказал РИА Новости представитель судоремонтного завода "Звездочка", из-за перебоя в подаче электроэнергииостановились насосы, цистерны плавучего дока переполнились и он "резко ушел под воду",в результатеобрушились краны. Пострадали четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих уже отпустили домой, сообщили ТАСС в медицинских учреждениях Мурманска.



Сам авианесущий крейсер, по предварительным данным, не был поврежден. Его отбуксировали на другой судоремонтный завод.

Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" в апреле 2018 года. Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на ремонт и модернизацию российского авианосца, который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 миллиардов рублей.

"Адмирал Кузнецов"– единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. Он может нести десятки истребителей-бомбардировщиков.

Плавучий док (ПД-50) был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. В 2001 году именно он использовался при подъеме на поверхность подводной лодки "Курск".