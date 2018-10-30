Он утонул. При ремонте "Адмирала Кузнецова" произошел инцидент

В ночь на 30 октября в Мурманске затонул единственный плавучий док, подходящий для ремонта авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Сообщается, что это произошел из-за внезапного скачка напряжения в электросети во время спуска корабля на воду. В результате инцидента крейсер получил повреждения.

Как рассказал РИА Новости представитель судоремонтного завода "Звездочка", из-за перебоя в подаче электроэнергии остановились насосы, цистерны плавучего дока переполнились и он "резко ушел под воду", в результате обрушились краны. Пострадали четыре человека. Двое пострадавших находятся в реанимации, еще двоих уже отпустили домой, сообщили ТАСС в медицинских учреждениях Мурманска.

Первоначально сообщалось, что сам авианесущий крейсер не был поврежден и его отбуксировали на другой судоремонтный завод. Однако глава "Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов позже заявил, что кран, упавший на палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" во время инцидента с плавучим доком ПД-50, все-таки повредил его корпус и палубу. Об этом сообщает ТАСС.

"На палубу упал кран, с высоты примерно 15 метров, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, – сказал он. При этом Рахманов уточнил, что обрушение произошло на участках, которые не связаны с эксплуатацией "жизненно важного" оборудования крейсера. В настоящий момент ведется оценка ущерба.

Вместе с тем, как сообщает "Интерфакс", повреждения крейсера не являются серьезными. "Обрушился один из кранов плавдока на летную палубу, но он удачно обрушился - упал в техническую зону, ту часть летной палубы, где были сделаны вырезы для выгрузки и загрузки оборудования в трюмы", - сказал неназванный источник агентства.

Он пояснил, что после завершения загрузки оборудования техническая зона летной палубы подлежала восстановлению и по этой причине "фактически никаких фатальных последствий этот инцидент не причинил".

В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при организации работ по ремонту на судоремонтном плавучем доке АО "82 судоремонтный завод" (82 СРЗ, микрорайон Росляково, Мурманск), в результате которого пострадали люди, сообщили "Интерфаксу" в Северо-Западном следственном управлении СКР на транспорте.

Несмотря на то, что о погибших в результате инцидента не сообщается, уголовное дело расследуется по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По предварительным данным следствия, в понедельник в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление дока.

"В результате произошедшего пострадали пять человек: четверо работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, один считается пропавшим без вести", - пояснили в следственном управлении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа мурманского следственного отдела на транспорте. Кроме того, из Санкт-Петербурга выехали сотрудники отдела криминалистики и следователь отдела по расследованию особо важных дел.

"В ходе производства следственных действий будет дана оценка, в том числе причин возникновения крена плавучего дока. Кроме того, следствием будет дана юридическая оценка действиям работодателя по обеспечению безопасности работников дока", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова" в апреле 2018 года. Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на ремонт и модернизацию российского авианосца, который участвовал в операции в Сирии, потратят около 60 миллиардов рублей.

Возвращение "Адмирала Кузнецова" из похода к берегам Сирии

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года.

Плавучий док (ПД-50) был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. В 2001 году именно он использовался при подъеме на поверхность подводной лодки "Курск".