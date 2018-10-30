Генсек НАТО: Россия развертывает в Европе запрещенные ракеты

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию развертывании у границ Европы ракет, способных нести ядерные боеголовки. Об этом сообщает Reuters. По его словам, Москва ставит под угрозу договор о контроле над вооружениями, который помог положить конец "холодной войне". Глава Североатлантического союза призвал российское правительство "обеспечить полное и прозрачное соблюдение" Договора о ракетах средней и малой дальности (ДРСМД).

Ранее в этом месяце президент Дональд Трамп объявил о намерении выйти из этого соглашения, обвинив Москву в его нарушении. Документ, подписанный между США и СССР в 1987 году, запрещает сторонам разрабатывать и иметь на вооружении ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тысяч километров. Генеральный секретарь НАТО поддержал Вашингтон в вопросе о выходе из ДРСМД.

Российские власти называли "шантажом" решение США и пригрозили "ответными мерами военно-технического характера".

В начале октября посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон предупредила, что Пентагон намерен превентивно нейтрализовать российское ракетное оружие, которое будет разработано в нарушение ДРСМД.

В прошлом году американская администрация сообщала о том, что США разработают собственные ракетные системы наземного базирования, если Россия не прекратит предполагаемые нарушения упомянутого договора. Позже сообщалось о выделении Пентагону средств на разработку данного типа оружия. В сентябре издание Breaking Defence со ссылкой на источники в Минобороны США сообщало, что Пентагон впервые со времен распада СССР разрабатывает ракетную систему наземного базирования с дальностью 1600 километров. Отмечалось, что системы предназначены для прорыва передовых российских систем ПВО и поражения укрепленных командных центров.