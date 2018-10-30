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С христианской точки зрения. Смирение или протест?
Общество
Стали бы вы лучше жить, если бы Беларусь была присоединена к России?
2 часа(-ов) назад
Иван Воронин
Антон Олейников
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720p | 22,2MB
1080p | 50,4MB
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Стали бы вы лучше жить, если бы Беларусь была присоединена к России?
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