Организаторы ЛГБТ-кинофестиваля обвинили полицию в срыве показа

Организаторы единственного в России ежегодного ЛГБТ-кинофестиваля “Бок о бок” в Санкт-Петербурге обвинили полицию в намеренном срыве шестого дня мероприятия.

В пресс-релизе говорится, что 29 октября поступило ложное сообщение о минировании. После того как здание, где проходит фестиваль, проверили сотрудники МЧС и МВД, полицейские отказались его покинуть и стали мешать организаторам и зрителям.

В результате представителям площадки пришлось ее закрыть к 23 часам, а два показа оказались сорваны. Организаторы направили жалобы на незаконные действия полиции в "соответствующие органы", а также уведомили о случившемся аппарат уполномоченного по правам человека, говорится в пресс-релизе. Показы продолжатся.

24 октября депутат Государственной думы России Виталий Милонов сорвал открытие кинофестиваля "Бок о бок". Он приехал к зданию кинолофта "Москва" и пытался не пустить зрителей в кинозал. Милонов кричал: "Граждане гомосексуалисты и извращенцы! Просьба покинуть данное мероприятие!" – и пытался обвинить собравшихся в проведении несанкционированного митинга.

После этого депутат вызвал полицию, сообщив о том, что в кинотеатре якобы захвачены заложники. Организаторы кинофестиваля тогда не исключили обращения в суд в связи с провокацией.