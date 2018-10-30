МИД Украины призывает сограждан "сдавать" российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сограждан "сдавать" российские паспорта. По его словам, наличие двойного гражданства с Россией исключено из-за фактической "войны" между странами. Об этом он заявил на форуме по безопасности во Львове, передает "Европейская правда".

В настоящее время Украина не признает двойного гражданства как такового. Климкин призвал начать "общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран", сообщает издание.

Комментируя противостояние с Россией, министр назвал ее поведение "агонией последней империи в мире". Он призвал соотечественников не посещать российскую территорию. Климкин признал, что в случае задержания украинского гражданина российскими властями Киев сможет оказать лишь "очень ограниченную помощь".

Глава ведомства объяснил, что украинские власти не стали разрывать все отношения с Россией из-за необходимости ведения международных судебных дел против Москвы.

Ранее в этом месяце Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству разработать проекты законов о пограничном размежевании с Россией в водах Черного и Азовского морей. Совет обосновал свое поручение "агрессивными действиями" России.