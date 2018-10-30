Видеосервис YouTube и социальная сеть "ВКонтакте" заблокировали для просмотра российскими пользователями неофициальный клип на песню рэпера Оксимирона "Последний звонок". В пресс-службе "ВКонтакте" заявили, что ролик блокируется по требованию Роскомнадзора из-за пропаганды насилия.

На клип в Роскомнадзор пожаловалась общественная активистка Евгения Чудновец. По ее мнению, он спровоцировал нападение учащегося Керченского политехнического колледжа Владислава Рослякова на своих одноклассников, в результате чего погибли 20 человек, и может повлечь повторные "ужасные убийства наших детей". Чудновец также надеется, что Оксимирон либо "удалит свою песню", либо "перепишет ее" – а именно, "добавит слова о том, что всегда есть выход из ситуации".

Песня "Последний звонок", которую рэпер Оксимирон исполняет на своих концертах с 2010 года, рассказывает об отчаявшемся ученике, который устраивает стрельбу в школе. В неофициальном клипе на нее используются кадры из эстонского фильма "Класс", снятого по мотивам расстрела учащихся в американской школе "Колумбайн". Сам фильм, вышедший в 2007 году, в России не запрещен и доступен для просмотра как на YouTube, так и во "ВКонтакте". Трек Оксимирона не запрещен также.

При этом пожаловавшаяся на клип общественная активистка Чудновец два года назад сама была осуждена за репост. В ноябре 2016-го суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". В социальной сети "ВКонтакте" Чудновец, работавшая тогда воспитательницей в детском саду, опубликовала видеозапись, на которой сотрудники детского лагеря издеваются над мальчиком, заставляя его раздеться. Чудновец утверждала, что просто "не смогла пройти мимо вопиющего случая" и пыталась привлечь к нему внимание правоохранительных органов.

Дело Чудновец вызвало общественный резонанс, после чего в марте 2017 года Курганский областной суд приговор отменил и признал за осужденной право на реабилитацию. После выхода на свободу Чудновец заявила, что намерена получить компенсацию за свое уголовное преследование, а также пообещала заняться защитой прав детей.

После обращения в Роскомназдор по поводу клипа Оксимирона Чудновец также потребовала запретить концерт рэпера Face в Екатеринбурге.