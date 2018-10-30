Россия обменяла семерых украинских моряков на россиян с судна "Норд"

Семеро моряков с задержанного на Украине крымского сейнера "Норд" обменяны на семерых украинских моряков и вернулись в Россию. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

По словам представителя пресс-службы, россиян обменяли на моряков с задержанного в России украинского судна "ЯМК-0041". При этом капитан "Норда" Владимир Горбенко, в отношении которого на Украине возбуждено уголовное дело про обвинению в незаконном въеде в Крым, не обменян.

В марте 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море приписанное к порту Керчи судно "Норд" под российским флагом. В Киеве тогда заявили, что рыболовецкий сейнер нарушил правила выезда из аннексированного Россией Крыма.

В мае российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" к западу от мыса Тарханкут в Крыму. Против капитана судна возбуждено дело по обвинению в незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России.

Госпогранслужба Украины тогда сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы в украинской экономической зоне, которой, согласно международному праву, являются воды у Крыма.

В августе госдепартамент США обвинил Россию в преследовании украинских судов в Азовском море и Керченском проливе и нарушении международных норм. Об этом говорилось в заявлении официального представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.

Уточнялось, что за последние несколько недель перед заявлением Россия задержала по меньшей мере 16 коммерческих судов, принадлежащих Украине. Российское посольство в США обвинило в ответ Вашингтон в политике двойных стандартов.