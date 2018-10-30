Евкуров: суд Ингушетии не вправе отменить соглашение с Чечней

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что Конституционный суд республики не вправе был отменять соглашение о границе с Чечней. Он также считает, что компетентность суда должен проверить Конституционный суд России.

"Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение с Чечней, оно вступило в законную силу", – отметил ингушский лидер в разговоре с журналистами.

Во вторник Конституционный суд Ингушетии вынес решение по запросу группы депутатов Народного собрания республики о проверке конституционности соглашения об установлении границы с Чечней. По итогам заседания закон был признан неправомерным. Кроме того, суд постановил, что соглашение об установлении границы необходимо утвердить на референдуме.

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. Документ вызывал протесты в Ингушетии: по нему Чечне передается часть территории Сунженского района, который в республике считают своим.

Акции протеста против соглашения о границе начались в столице Ингушетии Магасе 4 октября и продолжаются до сих пор.