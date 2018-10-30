Минские школьники записали, как их заставляют вступать в комсомол

Ученики школы в Минске записали, как учителя заставляют их вступать т в Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ), правопреемник комсомола. Белоруссия — единственная страна на постсоветском пространстве, где государство до сих пор официально поддерживает преемника комсомольской организации.

На аудио, появившемся в распоряжении Белорусской службы Радио Свобода отчетливо слышно, как детям угрожают и заставляют вступать БРСМ, так как "администрации школы нужна стопроцентная статистика". Учителя рассказывают, что опасаются проверки из-за отказа школьников вступать в организацию и обещают платить за школьников членские взносы.

На записи слышно, как учителя называют отказ от записи в БРСМ "антисоветчиной" и "антибелорушчиной", спрашивают, поддерживают ли школьники политику президента Александра Лукашенко и предлагают им "сделать [вступить в организацию], забыть, заткнуться и сидеть тихонько". Кроме того предподаватели считают, что Белорусская служба не приводит название учебного заведения, однако комментаторы записи в Youtube предполагает, что речь идёт о 31 гимназии на западе Минска.

В мае руководитель БРСМ Дмитрий Воронюк заявлял в интервью Tut.by. что организация будет бороться с насильным записыванием в организацию сотрудниками или учителями.

В понедельник в Белоруссии прошли торжественные мероприятия, посвященные столетию комсомола — Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. В торжествах принял участие достигший комсомольского возраста (14 лет) сын Лукашенко Николай, он сыграл на фортепиано "Песню о тревожной молодости".