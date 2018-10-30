The Atlantic: спецпрокурора США могут обвинить в домогательствах

Спецпрокурор США Роберт Мюллер обратился в ФБР с просьбой расследовать сообщения с обвинениями его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на официального представителя офиса спецпрокурора Питера Карра. Он сообщил, что сотрудники Мюллера на прошлой неделе узнали, что некоторым женщинам предлагали деньги за огласку ложных утверждений о спецпрокуроре. Сразу после этого работники аппарата Мюллера направили запрос в ФБР.

По словам представителя Мюллера, о попытке дискредитации спецпрокурора его офис узнал от представителей прессы. В свою очередь журналисты утверждают, что получили эту информацию от женщины, которой якобы предлагали деньги за возможные обвинения спецпрокурора в домогательствах. Имя женщины не разглашается. По некоторым данным, в 1974 году она работала с Мюллером в одной из юридических компаний. Она утверждает, что будущий спецпрокурор всегда был с ней вежлив.

Как отмечает The Atlantic, с предложением о дискредитации Мюллера к женщине обратился радиоведущий Джек Беркман, предложивший за услуги 20 тысяч долларов. 21 октября он разместил в фейсбуке видео, в котором утверждает, что спецпрокурор всю жизнь преследовал женщин. На запрос The Atlantic Беркман ответил, что не знаком с женщиной, сообщившей прессе о дискредитации Мюллера. Радиоведущий добавил, что 1 ноября он представит надёжного свидетеля, который подтвердит факт домогательств со стороны спецпрокурора.

Роберт Мюллер ведет расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году. Ранее сообщалось, что спецпрокурор США представит результаты расследования в середине ноября, после промежуточных выборов в Конгресс. Ожидается, что Мюллер даст заключение по двум основным статьям расследования. Одно из них – возможный сговор предвыборного штаба президента США Дональда Трампа с Кремлём. Второе – попытки президента США воспрепятствовать правосудию.