"Бессмертный ГУЛАГ" закончился задержанием

В Петербурге задержаны двое участников акции памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Сперва полицейские обвинили их в нарушении порядка пикетирования, но затем составили протоколы за отсутствие регистрации. Активисты молодежного движения "Весна" проводили мемориальную акцию на Кирочной улице. По архивным данным, здесь в годы Большого террора были арестованы не менее 143 ленинградцев. Активисты держали в руках плакаты с именами репрессированных, выбрав местом пикета "последний адрес" каждого из убитых. Также подобные акции прошли 30 октября в Москве, Новокузнецке, Красноярске, Чебоксарах, Костроме и Кургане.