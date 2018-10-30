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"Бессмертный ГУЛАГ" закончился задержанием

"Бессмертный ГУЛАГ" закончился задержанием
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В Петербурге задержаны двое участников акции памяти жертв политических репрессий "Бессмертный ГУЛАГ". Сперва полицейские обвинили их в нарушении порядка пикетирования, но затем составили протоколы за отсутствие регистрации. Активисты молодежного движения "Весна" проводили мемориальную акцию на Кирочной улице. По архивным данным, здесь в годы Большого террора были арестованы не менее 143 ленинградцев. Активисты держали в руках плакаты с именами репрессированных, выбрав местом пикета "последний адрес" каждого из убитых. Также подобные акции прошли 30 октября в Москве, Новокузнецке, Красноярске, Чебоксарах, Костроме и Кургане.

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