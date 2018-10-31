После утечек о Петрове и Боширове доступ к закрытым базам ужесточили

После утечек данных об "Александре Петрове и Руслане Боширове" и начала расследования Федеральной службы безопасности доступ к данным из закрытых российских баз ужесточили. Об этом сообщает The Bell.

Как рассказали изданию два бывших сотрудника МВД, речь в частности идет о доступе к базе "Роспаспорт" и данным Федеральной налоговой службы, которыми предприниматели пользуются для проверки сотрудников и контрагентов. "Если раньше можно было воспользоваться помощью сослуживца или знакомого, то теперь все переживают, как бы их не засекли", — сказал бывший полицейский. Второй собеседник считает, что утечка по деятельности разведки не закончится простым разбирательством, а приведёт к "закручиванию гаек".

30 октября источники в ФСБ сообщили агентству "Росбалт" о задержании двух сотрудников пограничной службы и ФНС, подозреваемых в утечке данных о Петрове и Боширове.

Британские следователи считают Александра Петрова и Руслана Боширова сотрудниками российских спецслужб, причастными к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери 4 марта.

При этом в Лондоне подчеркивали, что, скорее всего, имена вымышленные. Расследовательская группа Bellingcat утверждает, что настоящее имя Александра Петрова – Александр Мишкин, а Руслана Боширова – Анатолий Чепига, и что оба они сотрудники российской военной разведки.​ В разное время расследователи публиковали фотографии документов, предположительно принадлежащих агентам.

Великобритания возложила ответственность за отравление в Солсбери на президента России Владимира Путина. Москва обвинения отвергает.