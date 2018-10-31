Против детей-якорей. Трамп объявляет войну родильному туризму

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник о намерении подписать указ, отменяющий автоматическое предоставление гражданства детям, рожденным на территории Соединенных Штатов. Намерение президента, высказанное за неделю до выборов в Конгресс, рассматривается наблюдателями как предвыборный ход президента, пытающегося вызвать энтузиазм в рядах республиканского электората. Оппоненты президента Трампа настаивают на том, что у президента нет полномочий отменить действие одной из поправок к конституции страны.

В телевизионном интервью президент Трамп назвал "нелепой" ситуацию, когда ребенок, рожденный приехавшей в США женщиной, автоматически становится американским гражданином и, как выразился президент, "в течение 85 лет является гражданином США, пользуясь всеми льготами". "Мы, по сути, единственная страна", где такое происходит, провозгласил он.

Президента Трампа тут же поправили: три десятка стран предоставляют автоматическое гражданство детям, рожденным на их территории, в том числе и пограничные с США Канада и Мексика. Глава одной из ведущих американских правозащитных организаций Американского союза защиты гражданских свобод Омар Джадват заявил, что президент не может своим указом уничтожить право, предоставленное конституцией: "Это откровенная и явно неконституционная попытка посеять разлад и раздуть пламя антииммигрантской вражды накануне выборов".

Борьба с нелегальной миграцией была одним из основных лозунгов кандидата в президенты Дональда Трампа, а сооружение стены на границе с Мексикой его любимой темой.

Среди самых первых президентских указов было распоряжение о временном запрете доступа в страну граждан нескольких стран с преобладающим мусульманским населением. Этот указ был оспорен в нескольких судах, и, в конце концов, Белый дом был вынужден изъять из него наиболее радикальные положения. Незаконная миграция остается одной из самых заметных тем президента Трампа.

В последние дни из заголовков новостей не исчезает сюжет о так называемом караване иммигрантов – нескольких тысячах граждан из стран Центральной Америки – которые движутся к мексикано-американской границе в надежде попасть в Соединенные Штаты. Президент даже объявил о переброске на границу с Мексикой более пяти тысяч военнослужащих для защиты Соединенных Штатов от нелегалов. По словам политологов, Дональд Трамп верит, что борьба с нелегальной миграцией – выигрышная для Республиканской партии тема, способная заставить выйти на выборы сравнительно сейчас апатичный республиканский электорат.

Многие называют это заявление Дональда Трампа не более чем предвыборным политическим трюком – в числе скептиков, например, и спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан, объявивший, что президентским указом невозможно отменить конституционное право на гражданство. Но сам президент, ссылаясь на мнение некоторых юристов, утверждает, что он может это сделать своим указом. В действительности, формулировка 14-й поправки к конституции США, которая была принята в 1868 году для гарантирования права на американское гражданство детям бывших рабов, позволяет разные трактовки, и она трактовалась по-разному в прошлом, говорит в интервью Радио Свобода американский юрист и публицист Дэвид Копел:

Дети иностранных дипломатов, рожденные в США, не имеют права на американское гражданство

– 14-я поправка гласит: все люди, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах, и находящиеся в их юрисдикции, являются гражданами США и штатов, в которых они проживают. Но что значит формулировка "находится в юрисдикции" не ясно. Например, дети иностранных дипломатов, рожденные в США, не имеют права на американское гражданство. Любопытно, что в рамках этой поправки изначально американские индейцы не получили гражданства, поскольку они считались гражданами своих племен, которые в то время в рамках американского законодательства рассматривались в качестве суверенных наций. Потребовалось специальное решение Конгресса, предоставившее гражданство американским индейцам в 1923 году. Я считаю, что инициатива президента более серьезна, чем предвыборный трюк и не сомневаюсь, что в случае подписания президентом соответствующего указа он будет оспорен в Верховном суде. И я лично не возьмусь предсказывать исход этой тяжбы.

​– А насколько масштабен это феномен?

В США находится около 4 миллионов детей-граждан, рожденных в семьях нелегалов

– Существует даже термин "дети-якоря". Имеется в виду, что рождение ребенка в Соединенных Штатах дает его родителям теоретическую возможность получить право на жительство в США. Много в последние годы пишется о состоятельных китаянках, нигерийках, жительницах Тайваня, которые приезжают на Западное побережье США и на американские территории в Тихом океане, чтобы рожать детей в так называемых родильных отелях. Центр иммиграционных исследований, выступающий за ограничение иммиграции, подсчитал, что у этой категории иностранных туристов ежегодно появляется на свет около 40 тысяч детей-американских граждан. Вообще в США находится около 4 миллионов детей-граждан, рожденных в семьях нелегалов, – говорит Дэвид Копел.

Пока неизвестно, станет ли реальностью президентский указ, против которого высказались даже некоторые республиканцы. Но, по словам источников в администрации президента Трампа, он может появиться вскоре после выборов в Конгресс. Право на гражданство, скорее всего, будет сохранено за детьми, хотя бы один из родителей которых является постоянным жителем США.