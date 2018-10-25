Трампа беспокоит Гондурас. Караван из тысяч мигрантов вновь идет к США

К границам США направляется очередной "караван мигрантов" из стран Центральной Америки, превратившийся в регулярную социально-политическую акцию. Сейчас более семи тысяч организованных беженцев из Гондураса, а также Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа, недавно прорвавшихся на территорию Мексики, встали лагерем на отдых в одном из городков. Их число непрерывно растет. А в Белом доме экстренно решают, что делать с участниками каравана, которых президент Дональд Трамп лично пообещал встретить на границе с армией и пулеметами. Большинство участников похода в США, по последним данным, являются гражданами Гондураса, 9-миллионного государства в Центральной Америке, остающегося одним из мировых лидеров по числу убийств на душу населения – более 90 на 100 тысяч человек. Гондурасцы объясняют желание покинуть свою страну нищетой и насилием со стороны преступных группировок.

"Караван мигрантов", сформировавшийся на прошлой неделе во втором по величине гондурасском городе Сан-Педро-Сула, сперва на реке на границе с Гватемалой попытались затормозить власти Мексики. Однако беженцы, видя демонстративную пассивность местных полицейских, многие из которых даже выражали им сочувствие, прорвались на мексиканскую территорию – большинство по мосту, а многие просто вплавь или на самодельных плотах.

Сейчас мигранты построили массовый импровизированный лагерь в южном городе Уистла, примерно в 80 километрах от границы с Мексикой и Гватемалой. При этом на мексиканской территории местные жители встречают их в основном тепло, они даже получают от них деньги и продукты. Периодически в лагере скандируют "Si se pudo!", то есть предвыборный лозунг президента США Барака Обамы "Да, мы можем!" на испанском языке.

​По словам очевидцев и следующих за мигрантами журналистов, многие из них уже очень истощены. У большинства после нескольких сотен километров пути, который многие прошли в шлепанцах или даже босиком, кровоточат ноги. Спят они в картонных коробках или пластиковых мешках.

​Участники каравана также сталкиваются с угрозой быть ограбленными, похищенными или убитыми многочисленными и знаменитыми мексиканскими бандами, которые часто нападают на мигрантов, следующих в США. По оценкам гуманитарных организаций, каждый четвертый член каравана – ребенок.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов отправить на границу с Мексикой столько военных, сколько необходимо для остановки всей колонны, назвав поход "нападением на США". По его словам, среди мигрантов есть уроженцы стран Ближнего Востока. При этом президент не стал никому раскрывать источники своей информации о составе беженцев. По словам Трампа, все нелегальные иммигранты – "преступники", которые заполонили США по вине Обамы и Демократической партии, принимавшей "опасные" для Соединенных Штатов законы.

Постоянные резкие ремарки Трампа в адрес латиноамериканцев не раз вызвали гнев многих политиков и лидеров стран Латинской Америки. Во время своей президентской кампании и позднее Трамп много раз заявлял о намерении построить вдоль сухопутной границы США с Мексикой новую защитную стену, чтобы остановить, как он выразился, "спланированную волну наркотиков, контрабанды, бандитов и нелегальных иммигрантов с юга". Указ о постройке этой стены американский президент подписал в числе самых первых, уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс США до сих пор не выделил необходимые для строительства средства.

Пограничная служба США на днях сообщила о рекордном числе задержаний на границе с Мексикой в одном прошлом месяце – 16 658 человек. Почти треть всех людей, задержанных на границе США с Мексикой в течение 9 месяцев 2018 года, были членами семей с детьми – 157 248 из 395 579 всех задержаний.

В течение нескольких лет ежегодная акция под названием "караван мигрантов", участники которой через Мексику добирались до границы США (большинство из них ранее там и закачивали свое путешествие, никогда не пытаясь пробраться на территорию Соединенных Штатов), почти не привлекала внимания журналистов, пока Дональд Трамп в прошлом апреле не обрушился на ее участников с крайне резкой и уничижительной критикой.

Затем примерно 400 участникам последнего апрельского каравана все-таки удалось незаконно пробраться в США. На фоне объявленной трамповской администрацией политики "нулевой толерантности к мигрантам" в США в результате был принят вызвавший вал критики новый закон, в соответствии с которым более 2500 детей, чьи родители родом из Центральной Америки, были отняты у семей. Несмотря на это, в целом апрельский коллективный поход на север, на транспортных средствах и пешком, при внимании прессы всего мира вдохновил очень многих потенциальных латиноамериканских беженцев на то, чтобы решиться на открытый "побег" в рамках очередного каравана. Этот вариант был признан ими гораздо более безопасным, чем тайные путешествия в одиночку или малыми группами, которые многие из них проводили в течение десятилетий ранее. Идея нового "каравана мигрантов", родившаяся сперва в социальных сетях, в первую очередь в Facebook, обрела общественный протестный импульс. Новости об акции быстро распространялись всеми медиа и из уст в уста в Гондурасе, и в соседних государствах.