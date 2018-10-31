Голикова отказалась расширить запрет на госзакупки импортных медизделий

Вице-премьер России Татьяна Голикова отказалась расширить список импортных медицинских изделий, которые нельзя закупать государственным учреждениям. Перечень подготовило Министерство промышленности и торговли, и согласовал Минздрав, несмотря на критику экспертов и врачей. Об этом сообщает РБК.



В списке, в частности, оказались пробирки для анализов крови, тест-полоски для глюкометров, специальные перевязочные материалы, эндопротезы суставов, искусственные хрусталики, аппараты ультразвукового сканирования и контактной лучевой терапии.

Предложения расширить список Минпромторг внес в правительство 13 июля. При этом в проекте документа не было информации о возможности использования российских тест-полосок для глюкометров с иностранными приборами, непонятно, при любых ли формах заболеваний подойдут российские эндопротезы суставов.

В оценке списка Минздравом, отмечалось, что аппараты ультразвукового сканирования отечественного производства уступают зарубежным аналогам, что в России нет своих пробирок для взятия венозной крови для некоторых типов исследований, а отечественный комплекс для гамма-терапии злокачественных опухолей является "неконкурентоспособным". Однако при этом в Минздраве считают, что "указанный перечень не ограничивает оказание медицинской помощи".



С начала 2015 года в России действует список из 58 импортных медицинских изделий, на которые распространяются ограничения. В декабре 2016 года список был расширен до 120 наименований.

Благотворительные и некоммерческие организации, оказывающие помощь больным, неоднократно обращались к властям России с призывами не вводить запреты на импорт лекарств и медицинского оборудования.