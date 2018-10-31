Путин подписал закон о штрафах "за злоупотребление правом на митинги"

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, который вводит штрафы до 100 тысяч рублей за "злоупотребление правом на митинги". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

18 октября закон был принят Государственной думой. Злоупотреблением депутаты считают подачу уведомления о проведении акции "без цели ее проведения".

Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для организаций – до 100 тысяч рублей. Наказывать предлагают также тех, кто сначала подал уведомление о митинге, но затем решил его не проводить и не известил об этом местные власти в установленный срок.

Проект закона внесли в Госдуму депутаты от "Единой России".