Путин подписал закон о штрафах "за злоупотребление правом на митинги"

Президент России Владимир Путин в среду подписал закон, который вводит штрафы до 100 тысяч рублей за "злоупотребление правом на митинги". Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
18 октября закон был принят Государственной думой. Злоупотреблением депутаты считают подачу уведомления о проведении акции "без цели ее проведения".
Для граждан размер штрафа будет составлять от 5 до 25 тысяч рублей, для организаций – до 100 тысяч рублей. Наказывать предлагают также тех, кто сначала подал уведомление о митинге, но затем решил его не проводить и не известил об этом местные власти в установленный срок.
Проект закона внесли в Госдуму депутаты от "Единой России".
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