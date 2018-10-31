Авария "Союза" произошла из-за датчика разделения ступеней

Причиной аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" стала неправильная работа датчика разделения первой и второй ступени ракеты. Об этом в среду заявили в Роскосмосе.

Директор по пилотируемым полетам Сергей Крикалев заявил, что в результате сбоя при разделении оказался поврежден и разорвался бак одной из ступеней, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Роскосмос рассматривает версию повреждения ракеты на этапе сборки.

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился экипаж из двух человек, потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур 11 октября. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал.