Житель Красноярска получил 5 лет колонии за посты в соцсетях

Дальневосточный военный окружной суд приговорил 24-летнего жителя Красноярска к пяти годам колонии за записи в социальных сетях, признав его виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Имя осужденного агентство не называет. По версии следствия, в августе 2018 года он размещал в социальных сетях фотографии и комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, а в переписке с другими пользователями призывал их принять Ислам и обсуждал деятельность "Исламского государства" – запрещенной в России террористической группировки.

Сам осужденный вину признал и раскаялся, пишет "Интерфакс".