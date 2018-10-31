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Житель Красноярска получил 5 лет колонии за посты в соцсетях

Наручники в суде, иллюстративное фото

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Дальневосточный военный окружной суд приговорил 24-летнего жителя Красноярска к пяти годам колонии за записи в социальных сетях, признав его виновным в оправдании терроризма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Федеральную службу безопасности.

Имя осужденного агентство не называет. По версии следствия, в августе 2018 года он размещал в социальных сетях фотографии и комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, а в переписке с другими пользователями призывал их принять Ислам и обсуждал деятельность "Исламского государства" – запрещенной в России террористической группировки.

Сам осужденный вину признал и раскаялся, пишет "Интерфакс".

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