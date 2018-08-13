Пользователи "ВКонтакте" смогут скрывать свои профили

Администрация "ВКонтакте" анонсировала изменения в настройках приватности социальной сети, которые позволят пользователям делать аккаунты доступными только для своих друзей, а также скрывать от посторонних список поделившихся той или иной записью. Изменения планируется ввести в течение месяца.

Как пояснил управляющий директор "ВКонтакте" Андрей Рогозов, компания таким образом борется против необоснованных преследований за публикации в интернете.

"Ситуация с возбуждением уголовных дел за публикации в интернете ухудшается, – отметил он. – Пользователи "ВКонтакте" все чаще становятся фигурантами подобных дел. Нас это чрезвычайно беспокоит. Правоохранительные органы часто не принимают во внимание контекст, не отличают публикацию от репоста, а изображение с сомнительной шуткой приравнивают к действительно опасным уголовным преступлениям".

В августе стало известно сразу о четырех уголовных делах за лайки и репосты, которые были заведены на пользователей "ВКонтакте" барнаульским Центром по противодействию экстремизму.

В понедельник Московский окружной военный суд приговорил одного из пользователей "Вокнтакте" к пяти годам колонии общего режима по статье "Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием сети Интернет".

В то же время компания Mail.ru Group, которой принадлежит почтовый сервис Mail.Ru и социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Мой мир", выступила за амнистию осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях.