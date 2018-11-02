Про Бога, царя и отечество

Во второй части этого выпуска: Вильнюсские поэты и переводчики о ремесле перевода и «Мои любимые пластинки» с украинской певицей Соней Сотник.

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Николай Лесков в музыке Родиона Щедрина.

Передача из цикла "Писатели и музыка". Автор цикла Владимир Абаринов:

Николай Лесков был человеком тяжелого характера, желчный, «зломнительный», как он сам себя называл. На вопрос, любит ли он музыку, он однажды ответил: «Нет... не люблю: под музыку много думается... а думы у меня все тяжелые...»

Но именно в прозе Лескова черпал вдохновение молодой Шостакович, написавший самую пронзительную русскую оперу ХХ века – «Леди Макбет Мценского уезда». Есть и другой композитор, который называет Лескова своим любимым русским писателем. Это Родион Щедрин. Щедрин написал несколько больших вокальных сочинений по Лескову. Одно из них – «Запечатленный ангел».

У Лескова это история о том, как начальство конфисковало у артели каменщиков-старообрядцев их иконы, а главную святыню строгановского письма еще и испортило. Икона эта изображала ангела-хранителя.

Сей ангел воистину был что-то неописуемое. Лик у него, как сейчас вижу, самый светло-божественный и этакий скоропомощный; взор умилен; ушки с тороцами, в знак повсеместного отвсюду слышания; одеянье горит, рясны златыми преиспещрено; доспех пернат, рамена препоясаны; на персях младенческий лик Эмануилев; в правой руке крест, в левой огнепалящий меч. Дивно! дивно!.. Власы на головке кудреваты и русы, с ушей повились и проведены волосок к волоску иголочкой. Крылья же пространны и белы как снег, а испод лазурь светлая, перо к перу, и в каждой бородке пера усик к усику. Глянешь на эти крылья, и где твой весь страх денется: молишься «осени», и сейчас весь стишаешь, и в душе станет мир. Вот это была какая икона!

Этому-то ангелу варварски запечатали лик сургучом. Но старообрядцы сумели выручить его из беды, подменили икону, а богомаз сумел удалить сургуч с ангельского лика, который воссиял по-прежнему.

Родион Щедрин обозначил жанр своего сочинения так: «Русская литургия для хора a capella со свирелью». От рассказа Лескова в ней осталась всего одна строчка, и та переделанная: «Ангел Господень, да пролиются стопы твоя аможе хощеши!» Так раскольники у Лескова молятся своему ангелу. Такой молитвы нет ни у старообрядцев, ни у никонианцев. Даже не совсем понятно, что эти слова означают. «Аможе хощеши» - «куда хочешь» на церковнославянском. Но почему «прольются стопы»? Щедрин заменил «стопы» на «слезы». Все остальные части сочинения Щедрина написаны на известные богослужебные тексты. Вот третья часть – так называемый задостойник Успения.

Ангели, успение Пречистыя видевше, удивишася: како Дева восходит от земли на небо...

И еще одна часть сочинения Родиона Щедрина, шестая: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». В переводе на современный русский эта молитва звучит так:

Жизнодавец! открой мне двери покаяния, ибо душа моя с раннего утра стремится к Твоему святому храму, так как ее храм телесный весь осквернен; но Ты, как щедрый, очисти его по Твоей безмерной милости.

Теперь – совсем другой жанр, опера «Левша».

Трейлер спектакля Мариинского театра. Март 2015.

Пожалуй, в наше время о Лескове чаще всего судят именно по этому фарсу, причем в его искаженных интерпретациях. Из этих интерпретаций выходит, что тульский мастер Левша утер нос англичанам, подковал блоху. Подковать-то он ее подковал, но только танцевать дансе и выкидывать верояции она, как прежде, не могла.

«Извольте в мелкоскоп посмотреть». «Левша». Сценарий и постановка Ивана Иванова-Вано. Текст читает Дмитрий Журавлев. Союзмультфильм, 1964.

Но зато у Щедрина она поет. Эта русифицированная блоха как бы еще только учится русскому языку, поэтому поет буквы русского алфавита.

Император Николай Павлович отослал подкованную блоху и при ней Левшу в Англию, чтобы удивить англичан. Англичане удивились работе и стали переманивать Левшу, который, как оказалось, ничему не учился.

— Наша наука простая: по Псалтирю да по Полусоннику, а арифметики мы нимало не знаем.

Они говорят:

— Это жалко, лучше бы, если б вы из арифметики по крайности хоть четыре правила сложения знали, то бы вам было гораздо пользительнее, чем весь Полусонник. Тогда бы вы могли сообразить, что в каждой машине расчет силы есть, а то вот хоша вы очень в руках искусны, а не сообразили, что такая малая машинка, как в нимфозории, на самую аккуратную точность рассчитана и ее подковок несть не может. Через это теперь нимфозория и не прыгает и дансе не танцует.

Левша согласился.

— Об этом, — говорит, — спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные.

А англичане сказывают ему:

— Оставайтесь у нас, мы вам большую образованность передадим, и из вас удивительный мастер выйдет. Вы, — говорят, — обвыкнете, наш закон примете, и мы вас женим.

В этом месте в советских адаптациях Левши обычно делалась купюра, а по нынешним временам ответ Левши звучит не хуже, чем у записных русских патриотов.

— Этого, — ответил левша, — никогда быть не может.

— Почему так?

— Потому, — отвечает, — что наша русская вера самая правильная, и как верили наши правотцы, так же точно должны верить и потомцы.

— Вы, — говорят англичане, — нашей веры не знаете: мы того же закона христианского и то же самое евангелие содержим.

— Евангелие, — отвечает левша, — действительно у всех одно, а только наши книги против ваших толще, и вера у нас полнее.

Английской невестой Левша тоже не соблазнился, хоть англичане и говорили ему:

Вы не пренебрегайте: наши тоже очень чисто одеваются и хозяйственные.

По возвращении из Англии помер Левша в Обуховской больнице, «где неведомого сословия всех умирать принимают», а где похоронили – об этом Лесков даже не пишет. В финале оперы Щедрина плачет по нему блоха и молятся люди простого звания.

Мы услышали фрагмент радиоспектакля «Левша» в постановке Михаила Яншина с участием Игоря Козлова в роли Левши, запись 1956 года. Литургию Родиона Щедрина «Запечатленный ангел» исполнял Московский Государственный академический камерный хор под управлением Владимира Минина. Солисты: Лолита Семенина, Наталья Белова, Татьяна Жданова, Алексей Алексеев, Андрей Азовский, Александр Илларионов, флейта - Александр Голышев. Запись 1988 года. Отрывки из оперы Щедрина «Левша» прозвучали в исполнении труппы и оркестра Мариинского театра. Дирижер – Валерий Гергиев, Левша – Андрей Попов, Блоха – Кристина Алиева, принцесса Шарлотта – Мария Максакова.

Далее в программе:

Трудности перевода.

Разговор с поэтами-переводчиками из Литвы и России

«Мои любимые пластинки» с украинской певицей, радиоведущей, конферансье Соней Сотник.

Не плачь,

Ты никогда не похудеешь, не плачь.

Ты по-другому не сумеешь, не плачь.

Не плачь,

Ты все равно бы залетела, не плачь.

Не доводи все до предела, не плачь.

Не плачь,

Бросай его, вот это смело, не плачь.

Ты все равно бы постарела, не плачь.

Не плачь,

Ты состоялась слишком поздно, не плачь.

Ты выглядишь не грандиозно, не плачь.

Не плачь,

Уже не станет больше денег, не плачь,

Уже не будет жаль всех девок, не плачь.

Не плачь,

Ты для меня всегда в расцвете, не плачь.

И нет таких на белом свете, не плачь.

Не плачь…