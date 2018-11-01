"Надеяться не на что"

19 октября российскому ученому Виктору Кудрявцеву, ведущему сотруднику Центрального научно-исследовательского института машиностроения, исполнилось 75 лет. Свой юбилей он встретил в СИЗО "Лефортово", где находится уже три месяца. Это самый пожилой заключенный СИЗО в Москве. Виктора Кудрявцева обвиняют в государственной измене. Его подозревают в передаче секретных сведений Фон Кармановскому институту гидродинамики в Брюсселе. Ученый занимался гиперзвуковыми летательными аппаратами, которые технически близки к ракетному оружию. Кудрявцева задержали 20 июля после обыска у него дома в Королеве. Свою вину ученый не признает. Защита Кудрявцева настаивает, что он более 20 лет не имеет доступа к секретным данным, и в деле нет информации о том, что именно разгласил ученый. По словам правозащитников, Виктору Кудявцеву в СИЗО не выдают теплую одежду, которую принесли родственники. 75-летний ученый ходит с трудом, плохо слышит, болен сахарным диабетом, ранее он перенес инфаркт. Адвокаты и родственники не понимают, по какой причине пожилого человека не переводят под домашний арест. По словам следователя, полиция опасается, что Виктор Кудрявцев может уехать в США.