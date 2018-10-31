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Глава Архангельской области назвал взорвавшегося в ФСБ юношу "одиночкой"

Подозреваемый во взрыве в Архангельске

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Подозреваемый во взрыве в здании ФСБ в Архангельске действовал в одиночку. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов на заседании областного правительства в среду.

По словам Орлова, это уже подтвержденная оценка следствия. Поэтому власти Архангельской области приняли решение не повышать уровень террористической опасности в регионе. Сейчас следствие устанавливает причины произошедшего. Глава региона заявил, что сам связывает теракт с "беспринципным воздействием со стороны различных сил" на молодёжь.

Взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области произошел утром в среду, 31 октября. По версии следствия, бомбу в здание принес 17-летний мужчина, в его руках она взорвалась. Он погиб, пострадали трое сотрудников ФСБ.

Незадолго до взрыва в Архангельске он был проанонсирован в одном из анархистских чатов в телеграме. Пользователь под ником Валерьян Панов с эмблемой немецкой леворадикальной группировки "Фракция красной армии" на юзерпике проанонсировал самоподрыв, взяв за него ответственность на себя. Он объяснил его тем, что спецслужба "фабрикует дела и пытает людей".

Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

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