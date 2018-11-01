Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 компаний

Россия ввела санкции в отношении 322 граждан Украины и 68 украинских компаний. Соответствующий указ в четверг подписал глава российского правительства Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте российского правительства.
В санкционный список попали министры, включая главу украинского МВД Арсена Авакова, депутаты и представители бизнеса. Под российскими санкциями оказались бывшие премьер-министры Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк, сын президента Украины Петра Порошенко Алексей и посол Украины в США Валерий Чалый.
22 октября президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации".
Глава государства поручил правительству подготовить перечень физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, а также определить сами ограничительные меры.
Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкции не затронут обычных граждан Украины, находящихся на территории России. Он добавил, что украинский народ остается "братским", за исключением его "неудачных представителей".
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