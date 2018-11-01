Обещавший прожить на 3,5 тыс. рублей депутат жалуется на cкудное меню

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который после спора с бывшим министром труда региона Натальей Соколовой пообещал прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, пожаловался на однообразное меню. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам депутата, в первые дни он питался яичницей, супом на куриных костях, тушеными овощами, карамелью и яблоком. В дальнейшем меню оставалось примерно тем же, так как минимальное наличие продуктов не позволяет "сильно размахнуться", сказал Бондаренко. Он также рассказал, что на вторую закупку продуктов потратил 875 рублей и уложился в бюджет недели. При этом он купил меньше хлеба и конфет, но больше моркови, лука и курицы. "Очень тяжело, когда отсутствует мясо, и при той диете, при тех маленьких порциях овощи удовлетворяют голод значительно меньше", – объяснил Бондаренко, добавив, что речь идет не об элементарном выживании.

В середине октября Бондаренко публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой. После заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров, Соколова заявила, что трех с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". "Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила чиновник. Однако от предложения депутата прожить на эти деньги она отказалась. После этих заявлений губернатор Саратовской области уволил Соколову за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей".