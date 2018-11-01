57 тысяч мигрантов погибли либо пропали без вести за 4 года

За последние четыре года около 57 тысяч мигрантов погибли либо пропали без вести, сообщает Associated Press. Наибольшее число жертв — примерно 20 тысяч — приходится на страны Африки и Средиземноморье, где пролегают основные маршруты миграции в Европу.

В большинстве случаев — особенно за пределами европейского региона — статистика смертей в этой сфере не ведется, поэтому представленные данные могут быть занижены, проясняет агентство.

По его данным, люди по всему миру бегут главным образом от войны, голода и безработицы. Во время перемещения из родных стран многие гибнут в пустынях, тонут либо становятся жертвами работорговли.



В конце августа мигранты из Африки, которых отказалась принять Италия, заявили, что им пришлось два года провести в плену у контрабандистов в Ливии. Работорговцы насиловали пленных и требовали у их семей выкуп за освобождение, рассказали беженцы. Факты изнасилования подтвердили европейские медики.

В течение нескольких месяцев после начала интервенции России в Сирии в 2015-2016 годах в одну только Германию переселилось около миллиона беженцев. Турция тогда приняла еще около двух миллионов человек. Запад обвинил Москву в намеренном провоцировании миграционных потоков в ЕС путем беспорядочных бомбардировок в сирийских городах. К настоящему времени поток переселенцев из Африки в европейские страны существенно сократился.