Руководителю "РИА Новости Украина" продлили арест на два месяца

На Украине Херсонский городской суд продлил на два месяца срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, сообщает Интерфакс.

Ранее защита обвиняемого заявила, что украинские власти хотят обменять его на гражданина своей страны, находящегося в заключении в России. Сам Вышинский считает, что его арестовали для того, чтобы попытаться обменять на Олега Сенцова.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая после обысков в офисе "РИА Новости Украина". Вечером того же дня Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Журналисту инкриминируют содействие России в аннексии Крыма и поддержку самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Украинские правоохранительные органы сообщали, что нашли у Вышинского трудовой договор с медиагруппой "Россия сегодня", крупную сумму денег и огнестрельное оружие.

Сам журналист вину отрицает.