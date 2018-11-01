В Пакистане протестуют против оправдания за богохульство

В Пакистане проходят акции исламистов против отмены Верховным судом смертного приговора за богохульство христианке Асии Биби.

Как сообщает Пакистанская служба Радио Свобода, в городах Равалпинди, Лахор и Пешавар сторонники ультрарелигиозной организации "Техрик-э-Лабаик Пакистан" блокировали дороги и требовали исполнения приговора. В городе Карачи, протестующие жгли шины. В провинции Пенджаб произошли столкновения с полицией.

Пакистанские силы безопасности установили охрану у христианских церквей. Охрану обеспечили также главному верховному судье Сакибу Нисару и двум другим судьям. Ранее они получили угрозы в свой адрес. Министерство внутренних дел Пакистана заявило, что ведет переговоры с лидерами протеста о поисках мирного выхода из сложившейся ситуации.

Асии Биби 54 года. Она мать пятерых детей. Биби стала первой женщиной, приговоренной в Пакистане к смертной казни за богохульство. Женщину обвинили в оскорблении пророка Мухаммеда в 2010 году после того, как она принесла мусульманкам воды, которая, по их мнению, стала нечистой от прикосновения христианки к кувшину. Осужденная отрицала свою вину.

31 октября Верховный суд отменил смертный приговор. Власти доставили Биби в безопасное место. Информация о нём не раскрывается. Адвокат женщины сообщил, что скоро она покинет страну. Убежище Биби предложили Франция и Испания.