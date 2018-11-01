Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России судно

Украинские власти арестовали в порту Мариуполя следовавшее из России судно. На его борту находится три тысячи тонн продукции Алчевского металлургического комбината, расположенного на территории самопровозглашённой "Луганской народной республики". Об этом сообщил в фейсбуке генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, корабль следовал из "российского порта" в Бельгию под флагом Либерии. Арест судна Луценко назвал "ответом санкциям". По словам генпрокурора, причастные лица будут привлечены на Украине к ответственности за финансирование терроризма.

По данным портала Marine Traffic, который отслеживает передвижения кораблей, в Мариуполе находится сухогруз Comet. Он зашёл в порт Мариуполя 28 октября. До этого судно заходило в порт Темрюк в Краснодарском крае.

Ранее стало известно, что Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Ограничения предусматривают блокировку денежных средств и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России. Под ограничения попал и генпрокурор Украины.