Всего шесть депутатов готовы отказаться от надбавок к пенсии

Только шесть из опрошенных РБК депутатов Государственной думы России пенсионного возраста готовы отказаться от надбавок к пенсии по истечении срока полномочий. 15 человек - не готовы, еще 33 уклонились от ответа.

Об отказе от доплаты к пенсии заявили глава ЛДПР Владимир Жириновский, лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и четыре депутата "Единой России" - Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник.

25 октября Госдума приняла в окончательном чтении закон, позволяющий депутатам и членам Совета Федерации добровольно отказаться от доплаты к пенсии. Отозвать заявление об отказе от повышенной пенсии будет невозможно.

Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. К этому моменту из 450 депутатов Госдумы рассчитывать на доплату к пенсии могут 74 человека.

В соответствии с законом "О статусе депутата " парламентарий, отработавший на своей должности не менее пяти лет имеет право на доплату к пенсии. Она увеличивается, если депутат отработал два созыва. В конечном счете пенсия парламентария, заседавшего 5 лет, составляет 46 626 рублей, 10 лет – 63 581 рубль, что в 4,5 раза выше средней пенсии по России.