Кремль пока не планирует отменять "муниципальный фильтр"

В Кремле пока не видят необходимости кардинально менять избирательную систему в России – отказываться от "муниципального фильтра", возвращать в бюллетени графу "против всех" или переносить единый день голосования. Об этом в пятницу сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник, близкий к администрации президента.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова назвала стратегической задачей обновление избирательного законодательства и решение "назревших, а иногда и перезревших" проблем, в числе которых упомянула и "муниципальный фильтр". Глава ЦИК и ранее высказывалась против этой нормы.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, не считает "муниципальный фильтр" строгим ограничением волеизъявления россиян, ссылаясь при этом на опыт губернаторских выборов в Приморье, Хакасии и Владимирской области, пишет "Интерфакс".

К отмене "муниципального фильтра" неоднократно призывали оппозиционные политики и правозащитные организации. В фонде "Либеральная миссия" подчеркивали, что необходимость сбора подписей становится непреодолимым препятствием для партий и кандидатов, у которых без нее был бы реальный шанс на победу или хотя бы честную борьбу.

Движение за права избирателей "Голос" отмечало, что во всех 22 субъектах федерации, где 9 сентября проходили прямые выборы глав регионов, самостоятельно преодолеть "муниципальный фильтр" смогла только "Единая Россия". КПРФ это удалось сделать только в трех регионах. Ряд известных на региональном уровне политиков, способных привлечь значительное количество голосов избирателей, отказались участвовать в выборах именно из-за невозможности преодолеть "муниципальный фильтр", говорилось в докладе "Голоса".