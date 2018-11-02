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Собянин поблагодарил атамана Москвы за участие в массовых мероприятиях

Казаки разгоняют участников на акции "Он нам не царь" в Москве 5 мая 2018 года

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил благодарность атаману Московского окружного казачьего общества Андрею Шустрову. Документ опубликован на сайте московской мэрии.

Собянин поблагодарил атамана за развитие казачества, военно-патриотическое воспитание молодежи и активное участие в проведении "социально значимых массовых мероприятий". О каких именно "мероприятиях" идет речь в документе, опубликованном на сайте мэрии, не уточняется.

5 мая в Москве на акции сторонников оппозиционера Алексея Навального "Он нам не царь" против очередного избрания Владимира Путина на пост президента России,вместе с полицейскими демонстрантов задерживали люди в казачьей форме. Они били участников акции нагайками. Позже СМИ выяснили, что люди, одетые в казачью форму, связаны с мэрией Москвы, которая заключала с ними госконтракты по обучению охране общественного порядка.

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