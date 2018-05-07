"Карманные атаманы Путина". Казаки под крылом ФСБ

Потомственный казак рассказывает Радио Свобода, как нападавшие на демонстрантов в центре Москвы казаки связаны с ФСБ и о том, как и под чьим руководством они готовились к акции сторонников Алексея Навального "Он нам не царь".

Казаки, избивавшие нагайками участников акции "Он нам не царь" на Пушкинской площади, не новый инструмент российских властей для подавления протестной активности. Нападения на ЛГБТ-активистов, обливание зеленкой участников школьного конкурса правозащитного общества "Мемориал", избиение участниц группы Pussy Riot в Сочи – вот лишь некоторые эпизоды их деятельности за последние годы. 5 мая, однако, казаки впервые вступили в открытое силовое противостояние с участниками столь массового митинга, каким оказалась акция сторонников Алексея Навального.

Журналисты уже выяснили, что пришедшие на Пушкинскую площадь казаки тренировались подавлять массовые беспорядки на деньги московской мэрии, а некоторые наблюдатели связали их с Крымом из-за нашивок "Крымский казачий полк". Позже выяснилось, что к аннексированному Россией полуострову как минимум один из них прямого отношения не имеет – он является гражданином России, живущим в Москве уроженцем Краснодарского края, воевавшим в Донбассе на стороне самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Кто-то узнал в числе казаков активистов радикальных прокремлевских движений НОД ("Национальное освободительное движение") и SERB. Присутствие своих людей в районе проведения митинга признали и в "Центральном казачьем войске", шевроны которого были на рукавах некоторых казаков.

Совет по правам человека при президенте России, как стало известно в понедельник, обратится в правоохранительные органы, чтобы установить, почему казаки "участвовали в охране порядка" на акциях протеста 5 мая. "Я уже говорил, что присутствие казаков и нодовцев на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди", – цитирует "Интерфакс" главу СПЧ Михаила Федотова.

Вскоре после жесткого разгона полицией акции "Он нам не царь" общественная организация "Всеказачий общественный центр" выпустила заявление, в котором избивавшие демонстрантов казаки называются "хунвейбинствующей группировкой" и "привластными опричниками". Глава Центра, потомственный казак Александр Дзиковицкий, в 2012 году был приговорен к году колонии общего режима за признанные экстремистскими публикации в возглавляемой им газете "Казачий взгляд". По просьбе Радио Свобода он рассказал о том, как устроено современное российское казачество, как его лидеры связаны с ФСБ, кто конкретно принимал участие в избиении протестующих на Пушкинской площади и как, по сведениям информаторов Дзиковицкого в рядах пропутинских "казаков", готовилась эта акция.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/vz8ti1ohwcz0/djwr9hd5q2xl">SoundCloud</a>

– Расскажите немного о себе. Что такое "Всеказачий общественный центр", который вы возглавляете? Как устроено российское казачество в 2018 году? Что представляет из себя Государственный реестр казачьих обществ? Входит ли ваш казачий центр в этот реестр?

– В казачьем движении я нахожусь с лета 1990 года, то есть с начала организации нового союза – Союза казачьих войск России. Он был организован в противовес предыдущему, прокоммунистическому, который появился за год до этого, под руководством Александра Гавриловича Мартынова. Я был на учредительном съезде в Москве, после этого организовывал казаков у себя в городе. Я живу в Обнинске, в Калужской области. Стал здесь городским атаманом. Потом, поскольку назрели события в Приднестровье, во главе отряда добровольцев из нашего города и нашей области (несколько человек) ездил в Приднестровье. Потом мы вернулись домой. Дальше, уже перескакиваю через несколько лет, был организован Государственный реестр казачьих обществ. В 1996 году по всем устойчивым преданиям этот реестр был организован с подачи Бориса Березовского, поскольку в середине 90-х годов казачье движение стало выходить, скажем так, из берегов: нарастали протестные акции, происходили перекрытия дорог. Казаки требовали автономии, требовали создания своих республик, требовали оружия, поскольку начинались кровавые кавказские события.

Чтобы как-то расколоть казачье движение и был придуман этот реестр, он был организован для раскола казаков и выделения из них лояльной части. Это удалось. Реестр составлялся из тех же самых казаков, то есть из "природных", но со временем он превратился в свою дикую противоположность. Сейчас он стал не казачьим. Там единицы "природных", а основной контингент – это всевозможный "интернационал". Прежде всего, конечно, это русские, но там присутствуют и другие национальности. Сейчас это фактически не казачье формирование, а нечто сродни той самой опричнине, которую в свое время ввел на Руси Иван Грозный.

Это нечто сродни той самой опричнине, которую ввел на Руси Иван Грозный

– Что означают слова "природный казак"?

– Природный казак – это казак, который имеет в своем роду кого-то из казаков (хоть по материнской, хоть по отцовской линии), то есть имеющий казачьи корни и казачье самосознание. Для него нахождение в каких-то казачьих организациях – это, прежде всего, способ удержать саму казачью культуру, самосознание, наследственность, обычаи, традиции. В общем, способ поддерживать на плаву казачью жизнь. Для реестра все это по фигу. Они просто занимаются реконструкцией, им просто интересно поносить форму, они получают за это какие-то преференции. Мотивы могут быть разные, но никак не связанные с казачьим народом.

– В вашем роду были казаки? Вы – "природный" казак?

– У меня по одной линии, да. Сейчас не так много осталось тех, у кого казаки в роду обеим линиям. Бурные события ХХ века очень сильно разметали и перемешали потомков. Сейчас основная масса казаков, которые считают себя наследственными казаками, имеют кого-то в роду по одной линии.

– Знакомы ли вам лично лица людей, участвовавших в избиении протестующих на Пушкинской площади?

– Нет, этих людей я не знаю, но их уже многие опознали, не всех, конечно, но часть из них. Могу вам даже назвать некоторые фамилии. Например, на той картинке, которую я прикрепил к заявлению от нашего центра, справа на переднем плане стоит некто Дмитрий Воронов. Он из Москвы, но шеврон у него "Крымского полка". Этот "Крымский полк" в количестве 450 человек был сформирован в Севастополе в 2014 году, весной, в основном из числа приехавших из России. Сейчас он является заместителем атамана Виктора Петровича Водолацкого. Это, скажем так, главный карманный атаман Путина.

Error rendering VK.

–​ Что про него известно?

– Для того, кто варится в казачьей каше, это имя очень известно. Он вышел из чиновничьей среды. Непонятно, есть ли у него вообще казачьи корни. Он утверждает, что есть. Его противники утверждают, что – нет. В 90-е годы он возглавлял реестровое Всевеликое войско Донское. Потом пару лет назад случилась перестановка: туда поставили нового атамана, а Водолацкому поручили сформировать якобы нереестровое казачье общество, "Союз казаков-воинов". Тем не менее, там фактически собрался весь реестр, может быть, небольшая часть свободных вольных казаков туда попала, но это была та же самая структура, что и раньше, только под другим названием. Но в Москве они не были главными. Главную скрипку в Москве скрипку играли казаки Центрального казачьего войска (ЦКВ).

Эта организация (тоже реестровая) охватывает 18 областей Центра России. По их данным, в этих 18 областях в результате всяких миграций образовалось около 200 тысяч казаков. Я не знаю, насколько можно верить этой цифре, но, во всяком случае, это новодельное войско. Я сам видел, как его организовывали, видел эту инициативную группу. Организовывали ее генералы и полковники разных структур, военные, милицейские и эфэсбэшные. Это было в начале 90-х. Я в то время был городским атаманом. Уж не помню, кто меня пригласил, но я каким-то образом тоже попал на одно из их собраний, поскольку оно проходило на даче у одного из генералов в Ворсино. Ворсино – это Боровский район Калужской области, самый север границы с Московской областью. И вот, на даче они обсуждали, что и как будет. С самого начала все генералы были не казачьего происхождения. Может быть, там кто-то и был из них казаком, но все они, в основном, говорили о своем, о служебном. Так что ЦКВ – это изначально была служебная структура. Первым атаманом ее стал, по-моему, где-то в начале 1995 года, Борис Борисович Игнатьев. Про него известно, что он тоже был в ФСБ: занимался не оперативной работой, а был чуть ли не комсоргом. Он долгие годы возглавлял это ЦКВ, я с ним периодически встречался. Потом был перерыв. В 2005 году я увидел его в Белой даче, есть такой населенный пункт в Подмосковье. Я его совершенно не узнал. Он был лысый, худой. Подошел ко мне и говорит: "Ты меня не узнаешь?" Я говорю: "Нет, извините, не узнаю". Он говорит: "Это я, Игнатьев". И только тогда я его узнал. У него рак оказался, его изъела болезнь.

Как я потом узнал, буквально через полгода после этого он умер. Новым атаманом в феврале 2006 года стал Валерий Иванович Налимов, который с 2000 год по 2006 был у Игнатьева замом. Он был из гражданских, по-моему, заместителем министра внешнеэкономических связей в правительстве Московской области. При нем в 2010 году ЦКВ получило официальный статус, было признано как существующее реестровое войско. Но в 2013 году (я не знаю, почему: то ли это специально было все спланировано, то ли это случайно так получилось перед Крымом) руками священников Московской патриархии власть начала борьбу со своими собственными, послушными, готовыми все ей вылезать атаманами. Началось это на Тереке. Там был такой атаман [Сергей Александрович] Клименко (тоже, кстати, больших чинов милицейских, он чуть ли не начальником УВД города был). Епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл-маленький, как его казаки называют, в отличие от Кирилла-большого, патриарха, вынес ему епитимью, запретив занимать пост до того, как тот не покается.

Было большое возмущение: как это так – попы уже вмешиваются в деятельность казаков! Тем не менее, у Клименко был свой бизнес, поэтому он пошел на попятную, сдал свою должность. Началась долгая сумятица с передачами атаманства из рук в руки. Продолжение было такое. Такую же точно епитимью сунули новому атаману [Валерию Ивановичу] Налимову, сделал этот тот же самый Кирилл. Налимов повел себя чисто по-казачьи: он смял бумажку, на которой была написана епитимья, выбросил ее в ближайшую урну, приказал епископу больше не являться к нему за порог. Тем не менее, его все равно скрутили, поскольку за этими епископскими наездами стоял Кремль, а также Совет по делам казачества при президенте. В общем, совместными усилиями они просто взяли и удалили Налимова от атаманства. Он снимал большое помещение под штаб ЦКВ в Москве. В один из дней подъехал к штабу на машине, а дверь оказалась опечатанной, то есть местный ЖЭК, несмотря на регулярную уплату арендной платы, просто ее опечатал и запретил пользоваться помещением.

Где-то в феврале 2014 года руководить ЦКВ был назначен нынешний атаман Иван Кузьмич Миронов. И вот тут начинается новая эпоха существования того войска. Новый атаман являлся генерал-лейтенантом ФСБ в запасе. Раньше он был начальником Оперативно-розыскного управления ФСБ, заместителем руководителя Департамента по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ до 2007 года. А с 2007 года он находился в правительстве Самарской области, где курировал работу по взаимодействию со всеми правоохранительными органами, региональными и федеральными. После того, как он встал во главе ЦКВ, естественно, началось его переформатирование. Если там еще и находились какие-то казаки (я вам уже сказал, что в реестре казаков меньшинство, а тем более в центральных районах, в основном, там опричники), то с его приходом часть из них добровольно ушла с Налимовым, а часть была отодвинута. И во главе МОКО, то есть Московского областного казачьего отдела ЦКВ, который включает город Москву и Московскую область, был поставлен Шустров Андрей Евгеньевич, тоже бывший полковник ФСБ, который служил в спецподразделении ФСБ "Вымпел". Он и был техническим организатором казаков 5 мая.

Структура ЦКВ стала фактически эфэсбэшной, это уже не казачья структура. И задачи они стали выполнять, естественно, формируемые не на каких-то там гипотетических казачьих кругах, где казаки что-то решают. Они стали выполнять просто инструкции ФСБ. Мне много пишут: "Вот вы там такие-сякие, это ваши казаки, пока вы их там всех не перевешаете, этих сволочей, вы и сами такие же сволочи". То ли люди совсем не понимают ситуации, то ли толкают нас на что-то нереальное, пытаясь нас столкнуть с ФСБ.

Структура ЦКВ стала фактически эфэсбэшной

Те "казаки", что были на Пушкинской... Я не знаю, какой там процент действительно казаков. Предварительно, перед этим мероприятием, у них был развод. На разводе их стояло человек 60–70: треть была в парадной форме, треть – в камуфляже и еще треть – в "полугражданской" одежде, как тот, который нос разбил одному парню. Кубанку одели и все, достаточно для них, чтобы считаться казаком.

Интересно, что на разводе присутствовало 20 человек калмыков! Сбор этот проходил внутри метро. Они были в пиксельном камуфляже без опознавательных знаков. Все молодые, как говорят мои ребята, похожи на обычных военных, изображавших из себя "калмыцких казаков". Они потом, правда, куда-то делись, не выступали вместе с этими основными казаками. Кроме этих 60–70, часть могла просто опоздать на развод и присоединиться позже, то есть, ну, человек 100, наверное, могло быть всех.

– Этот развод был в день акции?

– Да. Его проводил этот Шустров. Он проводил инструктаж, как себя вести. Кстати, он тогда уже, видимо, имел какие-то указания ведомства, поскольку предупредил, что, "возможно, будут стычки, вы не опасайтесь силовых методов. Нас отмажут".

"Возможно, будут стычки, вы не опасайтесь силовых методов. Нас отмажут"

– У вас есть какие-то свои источники информации внутри его организации?

– Да.

– Что еще вам удалось узнать о том, как они готовились к этому митингу?

– Как сообщают мои источники, заранее никого из этих рядовых казаков не предупреждали, они не были в курсе, что что-то предполагается. Из-за этого примерно треть и пришла в парадной форме, то есть они не готовы были к тому, что придется драться или махать нагайкой. Некоторые вообще без нагаек были. Потом оказалось, что там были ребята из Рязани, из Калуги, "залетные", но все они находились под командой Шустрова. Крайний стрелочник на всю эту операцию – это он. И он знает, кто у него там был. Из установленных – вот этот Дмитрий Воронов, который был у Водолацкого... Кстати, Шустров тоже был какое-то время представителем Водолацкого в Москве и возглавлял некую "Зимовую станицу", численность которой была всего 20–25 человек. Ну, а потом, когда ЦКВ возглавил его "брат по крови", эфэсбэшный генерал Миронов, Шустров всей своей станицей перешел в ЦКВ.

Из тех, кого удалось выявить [на Пушкинской] – Дмитрий Зайцев, 1979 года рождения, из Ярославля, воевал на Донбассе. Это он сломал кости носа Александру Иванову, который собирается сейчас подавать на него исковое заявление. Правда, лично я глубоко убежден, что никаких последствий от этого заявления Зайцеву не будет. Опознан Анатолий Яковлев, тоже воевал на Донбассе. Опознан Сергей Серебряков, реестровый атаман города Троицка Московской области. Опознан Павел Решетников из Сергиева-Посада Московской области и Евгений Данилов из города Малоярославец Калужской области, он тоже воевал на Донбассе.

Интересно еще то, что все эти ребята были хорошо подготовлены, то есть это не были просто так собранные добровольцы-казаки под эфэсбэшные задачи. С 2016 года ЦКВ получало деньги из бюджета московской мэрии, а точнее от Департамента национальной политики межрегиональных связей правительства Москвы. Они заключили три контракта на общую сумму 15,9 млн. рублей. На эти деньги как раз проводились тренировки. Тренировались они в деревне Кузенево, это 37 км к югу от Московской кольцевой дороги. Там три раза в год по три дня группы по 100 человек осваивали приемы борьбы с людьми на массовых мероприятиях.

– Как вы и ваши товарищи относитесь к практике участия казаков в массовых акциях на стороне полиции, на стороне властей?

– Конечно, отрицательно! В 1905 году казаков очень широко применяли для разгона манифестаций. Но в отличие оттого, что сейчас говорят, тогда казакам запрещали применять огнестрельное оружие. Их единственным оружием была нагайка. Из-за этого-то и родилось их прозвище – "нагаечники". Это им очень даже потом аукнулось: когда началась сумятица Гражданской войны, анархиствующие матросы Балтийского флота, рабочие, желавшие пограбить или просто поживиться в более богатых казачьих областях, все это им припоминали.

Сейчас подобный стиль поведения демонстрируют очень многие, в частности, есть такой совершенно комический персонаж в Санкт-Петербурге, у него община "Ирбис", Андрей Поляков. Он напоминает шута: то он ваяет бюст Путина в виде римского императора, то он присваивает после выборов Трампу какой-то казачий чин, есаула что ли. Теперь, когда Трамп с Путиным поругались, он его лишает этого чина. Черт и что! Тем не менее, он официально предлагал властям Санкт-Петербурга профинансировать создание конных казачьих отрядов для борьбы, как он выразился, "с хулиганствующими элементами во время проведения массовых мероприятий".

– Одобряете ли вы другие акции этих казаков, например, избиение участниц Pussy Riot в Сочи, нападение на участников детского конкурса "Мемориал", нападения на выставки, на акции ЛГБТ-активистов?

– Конечно нет! Даже странно слышать такой вопрос. Это все одного поля ягоды: и по личностям, и по методам, и по поведению. Некоторые пишут: "а почему вы не пришли тогда на сам митинг 5 мая?". А потому что мы и не за Навального тоже. Навальный нам тоже никто, но мы против таких методов ведения дискуссии, выражения мнений.

Навальный нам тоже никто, но мы против таких методов ведения дискуссии

– Должны ли вообще казаки, с вашей точки зрения, принимать участие в охране общественного порядка? По одной из версий, что в рамках этого контракта с Московской мэрией казаки ЦКВ будут охранять общественный порядок во время чемпионата мира по футболу.

– На мой взгляд – не должны. Казаки – это народ. Мы исходим из этого. Если смотреть на казаков как на какое-то служебное сословие, которое власть пытается возродить, то можно придумать что угодно. Но сами казаки – нормальные казаки, а не эти опричники – смотрят на себя как на народ, который имеет право возрождаться именно как один из народов, проживающий на этой территории. Кстати, одно из главных требований, которое зафиксировано во Всеказачьем общественном центре, – это требование предоставления точно таких же автономных территориальных прав, какие имеют многие другие народы, в частности, татары, чечены, ингуши, буряты и даже евреи. Говорят, раньше в Еврейской АО евреев было около 3%, а после открытия границы их вообще осталось менее 1%, тем не менее, у них своя автономная область имеется. У казаков – нет. Большевики лишили дореволюционные области казачьих войск автономии, это все-таки были автономии, хоть и с ограниченными правами.

– Атрибут казака, который стал знаковым после акции 5 мая – это нагайка. Какое место она занимает в иерархии казачьих атрибутов? Для чего она может применяться?

– Нагайка – это символ власти мужчины в семье. Она висела у входа в спальню, фактически ею не пользовались, за исключением охоты. Раньше была такая казачья забава – охота на волков, не с каким-то там оружием, а с нагайкой: на коне догоняли волка и одним ударом рассекали ему череп. Как оружие нагайка стала применяться только в 1905 году, когда вроде бы разгонять манифестации надо было по приказу сверху, а оружие применять было не положено, ни шашки, ни тем более огнестрельное. В Гражданскую войну, конечно, нагайка уже стала ходовым инструментом. Если, например, приходили красные, то просто отстреливали всех, а белые и казаки в составе белых частей приходили – пороли этих красных, редко стреляли по сравнению с ними, чаще ограничивались нагайкой. То, чем нагайка стала сейчас – это от малого знания истории, казачьих обычаев. Сейчас, по идее, если возрождать старое отношение к нагайке, она должна быть чем-то вроде пернача или бунчука у казачьего атамана. Как пернач и бунчук были символами атаманской власти, так нагайка – символ мужской власти, власти казака в семье, где за семью отвечает ее глава. Бить нагайкой демонстрантов – этого не было в ходу, это не прописано никакими обычаями. Это новодел, скажем так, новый стиль поведения, это гопота, одетая под казаков, использует эти нагайки совсем неподобающим образом.

– Вы сказали, что Навальный и его сторонники вам тоже не близки. Можно предположить, что и ваши взгляды не окажутся близки им. Тем не менее, у вас есть общие темы, на которых вы сходитесь, например, 282-я статья, по которой вы сидели и за отмену которой выступает Навальный. Готовы ли вы и члены вашего общества, например, выйти на следующий оппозиционный митинг, чтобы помочь протестующим противостоять ряженым казакам?

– Я не знаю. Это дело каждого. Я пытался наладить личный контакт с Навальным, чтобы выяснить, где мы с ним можем расходиться, а где можем найти точки соприкосновения. Я, наверное, год или полгода назад закидывал в его штаб предложения встретиться и переговорить, но от самого Навального вообще никакого ответа не было. Одна женщина из его штаба и один раз кто-то из мужчин ответили что-то, вроде "что вы там хотите, как-нибудь, чего-нибудь". Они не проявили заинтересованности. Ну, не проявили, так не проявили. Они, значит, предпочитают быть сами по себе, и нам не остается ничего иного, как быть самим по себе.

– Как вы думаете, зачем власти впервые вывели казаков для активных действий против многотысячной демонстрации?

– Тут достаточно просто посмотреть в давнюю и недавнюю историю. Зачем Ивану Грозному надо было создавать опричнину, зачем в Германии 1930-х годов надо было создавать отряды штурмовиков, зачем в маоистском Китае нужны были хунвейбины, зачем в Украине культивировали титушек? Это всё явления одного плана, порождаемые одной причиной и нацеленные на одно и то же, на раскол очерченного в целом врага и превращение его части в своего вооруженного (пусть пока и нагайками, хотя в Крыму в 2014 таким "казакам" выдавали и автоматы) и в чем-то привилегированного союзника, руками которого "гасится" и подавляется другая, большая часть. Вытаскиванием таких псевдоказаков на такие акции отвлекается внимание всего казачьего народа от его основной стратегической цели – обретения субъектности в качестве самобытного народа и от стремлений к достижению собственного национально-государственного образования. Казакам подсовывается некая отвлекающая мишень в виде симулякров-опричников и предлагается озаботиться выяснением отношений с ними. А в этих бесплодных спорах утонет и главное. Тактически это шаг довольно верный.

Радио Свобода дозвонилось атаману МОКО ЦКВ Андрею Шустрову, однако он отказался отвечать на вопрос о своей роли в организации выступления казаков на Пушкинской площади. Вместо этого Шустров переадресовал Радио Свобода к официальному заявлению на сайте Центрального казачьего войска. В нем говорится, что 5 мая казаки ЦКВ "не осуществляли охрану общественного порядка на территории г. Москвы, в том числе на Пушкинской площади". В то же время, в заявлении отмечается, что "несколько казаков" Центрального казачьего войска пришли на концерт "Московская весна", где было запланировано вступление коллектива "с казачьим репертуаром". "Рядом проходил неразрешенный митинг, на котором казаки высказали свою гражданскую позицию, направленную на недопущение насильственного захвата власти, призывов к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждения ненависти либо вражды. Казаки традиционно являются защитниками Отечества. В каких-либо противоправных действиях казаки Центрального казачьего войска не участвовали".