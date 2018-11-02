В Хакасии появились баннеры против кандидата от КПРФ на выборах

В столице Хакасии Абакане появились баннеры против кандидата в губернаторы региона от КПРФ Валентина Коновалова, победившего в первом туре выборов. Об этом сообщает сайт "Сибирь.Реалии".

На баннерах написано: "Голосуй против. Выборы без выбора", а также изображена символика республики Хакасия и надпись "Народный глава".

В рекламной компании "Линия рекламы", разместившей баннеры, заявили, что их заказала избирательная комиссия Хакасии. В избиркоме утверждают, что заказывали другие баннеры.

Вчера с поста главного редактора газеты "Хакасия", которая принадлежит правительству республики, временно сняли Сергея Сипкина. Избирком Хакасии нашел в материалах издания прямой призыв не голосовать за кандидата в губернаторы от КПРФ Валентина Коновалова на предстоящих 11 ноября выборах. Спецномер газеты "Хакасия" от 19 октября вышел тиражом 177 500 экземпляров, хотя обычный недельный тираж не превышает 25 тысяч экземпляров. Сипкин заявил, что спецномер был сделан на собственные средства "Хакасии", полученные от "партнеров по этому проекту".

Выборы главы Хакасии с участием одного кандидата от КПРФ Валентина Коновалова намечены на 11 ноября. Для победы Коновалову достаточно набрать 50 процентов голосов плюс 1 голос. В противном случае выборы будут признаны несостоявшимися и объявлена новая предвыборная кампания.

3 октября президент России Владимир Путин назначил заместителя министра по делам Кавказа Михаила Развожаева исполняющим обязанности главы Хакасии вместо Виктора Зимина, который проиграл кандидату от КПРФ в первом туре выборов. На днях Развожаев заявил, что с удовольствием примет участие в губернаторских выборах с новым составом участников.