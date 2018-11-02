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На Камчатке 33 рабочих рудника уволены за забастовку

Бастующие рабочие рудника на месторождении "Аметистовое" на Камчатке

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На Камчатке уволены за забастовку 33 рабочих рудника на месторождении "Аметистовое". В компании "Золото Камчатки" заявили, что они отказывались идти на компромиссы, сообщает ТАСС.

Еще 16 горняков прекратили забастовку и вернулись к работе. Ранее протестующие заявили о том, что им устроили "информационную блокаду", отрезав от выхода в интернет. Сбои начались после того, как бастующие заявили о протесте в соцсетях и опубликовали список требований по улучшению условий труда к руководству предприятия. Один из золотодобытчиков сообщил, что интернет на месторождении был отключен два дня назад.

​В среду стало известно о том, что на крупнейшем месторождении золота и серебра "Аметистовое" не вышли на смену 78 рабочих рудника. Согласно письменным требованиям горняков, они еще 18 октября потребовали от руководства повышения зарплаты до 160 тысяч рублей, организации медосмотров в начале и конце смены, оплаты межвахтового отдыха, платы за вредность, а также закрепления комнат в общежитии. При несоблюдении этих требований через 10 дней рабочие обещали "приостановить деятельность карьера".

В пресс-службе "Золото Камчатки", несмотря на этот документ, заявили, что руководство компании не считает это забастовкой, так как "о ней никто из работников не уведомлял". На другие вопросы в письменном запросе редакции "Сибирь.Реалии" пресс-служба компании не ответила.

Ранее, по словам одного из золотодобытчиков, после "жестких профилактических бесед с начальством" уволили 8 взрывников, сообщает Кам24.

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