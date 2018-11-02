"Происходит катастрофа". Соцсети об изнасиловании полицейского дознавателя

В Уфе полицейские начальники в служебном кабинете напоили и изнасиловали подчиненную. 23-летняя девушка оказалась дочерью высокопоставленного сотрудника Росгвардии и, несмотря на угрозы, подала заявление в полицию. 2 ноября по делу об изнасиловании арестовали трех обвиняемых: главу отдела полиции Уфимского района, начальника отдела полиции Кармаскалинского района и начальника отдела по вопросам миграции по Уфимскому району. Все они уволены с формулировкой "за совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции". ​Многие комментаторы уверены, что окажись на месте дочери полковника девушка без связей в "органах", дело кончилось бы совсем иначе.

Денис Сапрыгин

"В Уфе трое полицейских начальников изнасиловали 23-летнюю дознавательницу, оказавшуюся дочерью высокопоставленного чиновника Росгвардии."

Предупреждать надо.

Михаил Шнейдер

Да лучше бы мы друг друга, подумали начальники, но было поздно

Алла Пятковская

Если бы дознаватель была дочка простого работяги, никто ничего не узнал бы, все спустили бы на тормозах. А еще, может, нашли бы за что посадить, да хоть за наркотики - чтобы не высовывалась, не возникала. Девку жалко. Это ведь страшное дело - изнасилование, тем более групповое. Травма на всю жизнь психологическая. Некоторые и с ума сходят. Этих гадов надо давить как клопов.

В ряде СМИ вышли заметки, которые косвенно винят в произошедшем девушку и оправдывают насильников. Например, "Комсомолка" опубликовала заметку под заголовком "Дознавательницу, изнасилованную тремя полицейскими, еще в школе МВД прозвали Шурыгиной в погонах". Двоих из арестованных автор статьи называет "старыми и уважаемыми офицерами полиции", а в качестве заглавного фото использован кадр из Инстаграма девушки, на котором она позирует в коротком блестящем платье.

"РИА Новости" выпустили заметку с комментарием "источника в силовых органах Башкирии", который сообщил, что девушка пришла в кабинет начальства по собственной воле.

В защиту насильников выступил и телеканал "Царьград".

​Свидетели и Егоры

Все аффилированные с силовиками и полицией каналы в телеграме в один голос в <ужасе> от изнасилования (там три полицейских и дознавательница, историю все видели), только «Царьград» выступает в духе «ну не всё так однозначно!». Из небесного града Китежа всё видится очень неоднозначным, да.

В ряде телеграм-каналов распространялись слухи о том, что кампания по обелению полицейских чинов проводится за деньги.

Футляр от виолончели

После обвинений жертвы руководство МВД оплатило PR-кампанию в прессе и соцсетях, где называет пострадавшую «второй Шурыгиной». Насильники характеризуются как спортсмены, семьянины и блюстители «дисциплины и законности среди личного состава»

СМИ_ли

...Местные журналисты рассказывают, что идет попытка за бабки отмазать и обелить скотов. Есть и конкретика - якобы, существует темник для соцсетей и СМИ:



- Дознаватель сама пришла на мужскую пьянку, "отцы" делились с ней опытом, который не прочитаешь в учебниках, она пила без принуждения и, возможно, сама была не против "дать"

- девушка постоянно вызывающе одевалась, расстегнутые пуговки, юбка короче уставной, это был откровенный сексуальный призыв. Посмотрите ее соцсети - она везде выпендривается своей красотой и сексуальной привлекательностью, намекает на разврат

- Это может быть вообще внутриведомственные разборки, подстава - чтобы снять заслуженных полицейских и заменить их своими людьми. Кто знает, что было на самом деле?

- Мужики, вы же знаете. как женщины оговаривают, шантажируют и сажают честных ребят в тюрьмы якобы за насилие, а на самом деле потому, что не заплатил или что-то не сделал.

- 10 000 000 рублей с каждого, про которые пишут - это не коррупционные деньги. Это родные и друзья, уважающие заслуженных полицейских собрали для того, чтобы они не пострадали от наветов и шантажа. Если нужно - еще соберут.

- Да даже если было что-то, что ценнее - модельного вида девка или умудренные жизнью полицейские, не раз спасавшие людей, поймавшие (рискуя жизнью) множество преступников, уважаемые личным составом командиры, у которых большие семьи и огромная ответственность



Прямо как с отмазыванием Хахалевой, ага.



Если верить тому, что #нампишут, то посев всех этих тезисов должен происходить одновременно, чтобы сбить с толку людей обилием нужных трактовок, загнать общественное мнение в свое поле интерпретаций. Как по классике - вы будете работать все выходные или только в субботу?



Так что если увидите знакомые тезисы - значит, до вас доехала заказушечка.

Акитилоп

Любая версия с возможным обелением насильников: "совратила", "сама была не против", "вела [себя] развратно" не бьется с количеством обвиняемых. Ни одна нормальная девушка не решится на половую связь с тремя взрослыми мужчинами, из которых двое годятся ей в отцы.

Нам в личку уже писали непонятные личности с тезисами, которые уже озвучили многие каналы. Наша редакция остается при своем мнении и советует другим каналам сделать то же самое.

Медиатехнолог

Когда происходят резонансные события, по которым общество формирует единогласное мнение, всегда находятся петухи, готовые за кэш отмазать своим кудахтаньем любого черта — насильника, коррупционера, убийцу. Сейчас, например, ищут человека, который бы вступился за башкирских полицейских-насильников.

Есть инфа, что одним из них станет <мерзавец> Олег Лурье, он сейчас готовит пост в защиту этих мразей в погонах. Напомним, недавно девушку-дознавателя изнасиловали её коллеги — трое высокопоставленных сотрудников МВД.

Резонансное дело запустило в соцсетях очередную дискуссию, в которой одни пытаются возложить вину за случившееся на жертву, а другие в ответ поясняют, что в насилии всегда виноват насильник.

Сергей Доренко

«У неё даже парня не было»- мы говорим с семьёй Гульназ, дознавателя из Уфы. Образ разбитной шалавы рухнул - тихая, скромная девочка.

Кристина Потупчик

Интересные какие критерии. То есть, если бы парень был — то можно насиловать? Или если "разбитная"? И понимают ли представители мужского пола, что называ женщину "шалавой", они, в общем-то, не говорят ничего кроме того, что женщина любит секс — но не с ними?



Нет — значит нет. Неужели это такой сложный для понимания принцип добровольности совокупления?

Екатерина Винокурова

А вот по изнасилованию женщины-дознавателя в Уфе, хочу сказать, что происходит просто катастрофа.



Не имеет никакого значения, как она была одета, была ли она с подругой, чья она дочь, какой у нее характер, пила ли она алкоголь. Ни-ка-ко-го.



Потому что в изнасиловании виноват только насильник. Больше никто.



Я могу только сказать, что для любой женщины заявить об изнасиловании - это очень страшное дело, именно потому что начинаются <хаханьки>, "она была в короткой юбке", "она провоцировала" и так далее.



Поэтому сил пострадавшей, а преступникам - наказания.

Алексей Федяров

Завершая вчерашние дискуссии о насильниках и жертвах.

Нет «поводов» для изнасилования.

«Она сама пришла», «посмотри на ее юбку», «да она хотела», «не верю, что он не понимала, зачем ее позвали» - все это не работает.

Просто не насилуй. Езжай к своей женщине. Пей. Спать иди. Но не насилуй никого. Все просто.

Особо вчера умилил один в личку: «она же пила со всеми, какое это изнасилование»?

Я спрашиваю: «А ты выпиваешь?». Говорит, что да.

Уточняю, с друзьями?

Да.

Значит, говорю, тебя можно на каждой пьянке насиловать. Удивление и агрессия.

А чего удивляешься, отвечаю.

Пил же со всеми.

Но и эти очевидные максимы кому-то кажутся спорными.

Анастасия Кашеварова

Катя [Винокурова] говорит, что в изнасиловании виноват только насильник. Не люблю такие выводы, когда вопрос длится веками. Для тех, в отношении кого совершили противоправные действия, есть термин - жертва/пострадавший. Большинство преступлений совершаются в отношении людей, входящих в группу риска, так как они легкая добыча. Это проститутки, наркоманы, бездомные, женщины, которые вульгарно одеваются и провоцируют мозг психопатов, не задумываются о последствиях, у них нет инстинкта самосохранения. Но есть и другая категория насильников и маньяков, которые выбирают жертву по каким-то своим предпочтениям, похожа на маму, на погибшую жену и так далее. Здесь ты не можешь заранее знать - попадешь в зону риска или нет.

Есть и комментаторы, которые не готовы сочувствовать жертве просто потому, что она работала в полиции - а кто-то, наоборот, видит здесь основной повод для сочувствия.

Аркадий Бабченко

В Уфе три начальника полиции изнасиловали дознавателя. Чот категорически поддерживаю. Менты, а вы можете вот вообще, в принципе, не выходить во внешний мир? Друг друга насиловать, убивать, пытать, шампанское друг в друга засовывать. Безотходное производство так сказать. Не, ну, правда, зачем вам люди? Вас же и так два миллиона. Сами <поубиваете> друг друга, сами раскроете, сами сядете, сами себя в тюрьмах пытать будете. Ну красота же.

Ольга Рудоминская

Папа из росгвардии устроил дочь в мвд, нужно было в свое ведомство пристраивать. А вообще для меня она не бедная девочка, ибо от осинки не родятся апельсинки

Алексей Федяров

Есть места работы, которых я хотел бы своим дочерям.

Есть те, с которыми бы согласился.

Есть те, которым бы противился.

Есть грань, за которой те, против которых я был бы всем своим существом.

И вот там, где-то после спичрайтера Дмитрия Киселева и уборшицы туалетов Казанского вокзала, стоит должность дознавателя РОВД.

Не удивлен ментовской мразоте, видел и не такое.

Бедная девочка. Дай Бог сил ей.