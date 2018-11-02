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Суд в Москве арестовал военного эксперта Владимира Неелова

Суд в Москве арестовал по подозрению в государственной измене военного эксперта Владимира Неелова. Он неоднократно комментировал деятельность российских частных военных компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Неелов помещен в следственный изолятор "Лефортово". Подозреваемый сотрудничал с "Центром стратегической конъюнктуры" и специализировался на деятельности ЧВК.

По данным СМИ, в России существует "частная военная компания Вагнера", в которой состоят около четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Кремль отправку частных военных контрактников в Сирию отрицает. Наемничество в России запрещено законодательством.

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