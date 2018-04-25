СМИ: бойцы российских ЧВК, воюющие в Сирии, используют базу в Молькино

Трижды за последний месяц группы мужчин в гражданской одежде, вернувшиеся из Сирии, отправлялись на базу министерства обороны России вблизи хутора Молькино под Краснодаром. Об этом пишет Reuters со ссылкой на очевидцев. Агентство предполагает, что это бойцы российских частных военных компаний.

Автобусы с прибывшими из Дамаска группами людей, которые прошли через служебные помещения, отправлялись из аэропорта 25 марта, 6 и 17 апреля. Их видели корреспонденты Reuters. По данным агентства, автобусы проехали по дороге, которая, согласно спутниковым картам, ведет в воинскую часть в Молькино, где находится 10-я отдельная бригада специального назначения российского Минобороны. Дежурный офицер бригады сказал, что к ним никто не заезжал. Владельцы автобусов подтвердили агентству, что сдают их в аренду, но не раскрыли кому именно. Один из собеседников назвал поездку в Молькино экскурсией.

Минобороны и российский МИД не ответили на запросы агентства.

В начале апреля Reuters впервые сообщил о чартерных перелетах авиакомпании Cham Wings между Дамаском и Ростовом-на-Дону, которых нет в расписании ростовского аэропорта Платов. Корреспонденты агентства видели, что на этих самолетах из России в Сирию вылетают "люди в камуфляже". С января прошлого года Cham Wings, которая находится под санкциями США,совершила 51 полет из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.

Ранее в марте расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) подтвердила подлинность снимков базы "частной российской военной компании Вагнера" в Краснодарском крае, которое опубликовало издание Znak.com. В CIT, изучив снимки со спутника, выяснили, что строительство базы "ЧВК Вагнера" в Молькино началось в ноябре 2014 года и закончилось не позднее марта 2016 года.

По данным СМИ, в рядах "частной военной компании Вагнера" состоят около четырех тысяч человек. Наемники, предположительно, воевали на востоке Украины в рядах сепаратистов, а также воюют в Сирии на стороне войск Башара Асада.

Кремль отправку частных военных контрактников в Сирию отрицает. Наемничество в России запрещено законодательством.