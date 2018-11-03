Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призыв не голосовать на выборах в США

Сервис микроблогов Twitter удалил более 10 тысяч подозрительных аккаунтов, которые призвали не принимать участие в промежуточных выборах в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Twitter Яна Планкетта.

По данным агентства, социальная сеть удалила подозрительные учётные записи в период с сентября по октябрь. Аккаунты были замаскированы под учетные записи сторонников Демократической партии.

Выборы в Конгресс США пройдут 6 ноября. Ранее в Twitter сообщили, что предстоящее голосование стало самым упоминаемым в соцсети по сравнению с подобными голосованиями несколько лет назад. С 1 октября пользователи опубликовали более 10 миллионов записей.

В начале сентября топ-менеджеры Facebook и Twitter рассказали комитету по разведке Сената США о мерах, которые соцсеть принимает против иностранных атак на американскую демократию. Сенаторы констатировали, что компании не смогли устранить риск вмешательства в политическую систему США, и обвинили Россию в продолжении интервенции, отметив, что к ней присоединился Иран. Москва вмешательство в выборы в иностранных государствах отвергает.